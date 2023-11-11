Google, Kullanılmayan Gmail Hesaplarını Kapatıyor

Google, üç ay içerisinde kullanılmayan Gmail hesaplarını kapatma kararı aldı. Bu yeni politika ile milyonlarca boş Gmail hesabı ortadan kalkacak.

Google, kullanılmayan Gmail hesapları için kötü haberi verdi. Üç ay içerisinde bu hesapların kapatılacağı konusunda uyaran Google, milyonlarca boş Gmail hesabından kurtulacak. İşte Google'ın yeni politikasının detayları.

Kullanılmayan Gmail hesapları üç ay içerisinde kapatılacak!

Google, Gmail ile milyonlarca kullanıcıya e-posta hizmeti sağlıyor. Bu mail adresi sayesinde tüm hizmetlerine de ulaşmanıza olanak sağlayan Google, bulut depolama hizmeti de sunuyor. Tabi ki tamamen ücretsiz olan mailler, kullanıcıların sürekli hesap oluşturmasına da olanak sağlıyor.

Binlerce insan Gmail hesabı açtıktan sonra kullanıcı adını ya da şifresini unutuyor. Bu nedenle açılıp girilmeyen milyonlarca Gmail hesabı olduğunu açıklayan Google, bu hesaplar için yeni bir çözüm ile geliyor. Artık Google kullanılmayan bu mail hesaplarını kapatacak.

Google aktif olmayan mail hesapları için üç ay süre tanımladı. Aralık 2023'te yürürlüğe girecek olan kararla artık kullanılmayan Google mail hesapları tamamen kapatılacak. Kullanılmayan tanımını "iki yıl boyunca girilmeyen hesaplar" olarak tanımlayan Google, mailin kapatılmasıyla birlikte belgelerin, fotoğrafların ve videoların da kalıcı olarak silineceğini bildiriyor.

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Şimdilik Google sadece bir uyarı mesajı yolluyor. Kapatılma ihtimali olan Gmail hesaplarının kurtarma maillerine şimdiden uyarı metinleri gönderildi. Güvenlik açısından önemli bir adım atan Google, insanların çoktan unuttuğu bu hesapları silerek hesapların yabancı şahıslara geçme ihtimalini de sıfıra indiriyor.

Siz Google'ın bu yeni adımını nasıl buldunuz? Sizin de oluşturup daha sonra hiç girmediğiniz mail hesabınız var mı? Cevaplarınızı yorumlara ekleyebilirsiniz.