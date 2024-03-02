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Google, Hintli uygulamalara karşı sert önlemler alıyor

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Google, Play Store şartlarına uymayan 10 Hintli uygulamayı kaldırma kararı aldı. Şirket, Hintli uygulama geliştiricilerinin resmi ödeme koşullarını ihlal ettiğini ve şirket politikasını sürekli olarak ihlal ettiklerini belirtiyor. Bu kararın diğer ülkelerde de benzer olaylara yol açabileceği düşünülüyor.

Ortaya çıkan son bilgilere göre, Google 10 tane önde gelen Hintli uygulamayı mağazasından kaldıracak. Alınan kararın sebebi olarak ise, bu uygulamaların Play Store şartlarına uymaması olarak gösteriliyor.

Google'ın resmi ödeme koşullarını ihlal ettiği söylenen Hintli uygulama geliştiricilerinin, 3 yıldır devam etmekte olan süreç boyunca hiç yapıcı davranmadıkları ve ısrarla şirket politikasının etrafından dolaşmaya çalıştıkları söyleniyor. İsimleri şimdilik açıklanmayan bu geliştirici firmalara, başka ağır yaptırımlar da uygulanması gündemde.

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Bu uygulamaların diğer firmaların mağaza prosedürlerine harfiyen uymasına rağmen, kendi şartlarını sürekli ihlal ettiğini savunan Google, konuyla ilgili bugünden itibaren oldukça somut adımlar atılacağını bildirdi.

Hindistan devasa nüfusu sayesinde Google'ın gelirlerine büyük katkı sağladığından dolayı, şirketin sert hamleler yapmaktan çekindiği konuşuluyordu. Fakat artık ok yaydan çıkmış gibi görünüyor. Çünkü firma yöneticileri, bu ihlallere göz yummaya devam ettikleri takdirde başka ülkelerde de benzer olaylar yaşamaktan çekiniyorlar.

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Bharat Matrimony, Unacademy ve Shadi.com gibi dev Hintli platformların, geçtiğimiz günlerde ülke mahkemesine Google'ı şikayet ettiğini duymuştuk. Bunun sebebi ise, şirketin bu platformları Play Store'da oldukça yüksek bir komisyona tabi tutması olarak gösterilmişti. Bu komisyon oranlarından sektördeki birçok kişinin uzun süredir şikayetçi olduğunu biliyoruz. Görünen o ki, bu savaş sürmeye devam edecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google'ın Hindistan'da uygulamaya koyduğu strateji doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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