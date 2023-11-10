Google, Gmail için hızlı yanıt özelliği deniyor

Google, dünyanın en çok kullanılan E-posta hizmeti Gmail için yeni bir özellik denemesi yapıyor. Buna göre Gmail, sohbet uygulamaları gibi bir işleve kavuşacak. Daha önce Gmail için emoji ile yanıt verme özelliği sunan Google, e-posta teknolojisini daha eğlenceli hale getirmekte kararlı. Bu anlamda Google, Gmail hızlı yanıtlama özelliği için hazırlık yapıyor.

Google, dünyanın en çok kullanılan E-posta hizmeti Gmail için yeni bir özellik denemesi yapıyor. Buna göre Gmail, sohbet uygulamaları gibi bir işleve kavuşacak. Daha önce Gmail için emoji ile yanıt verme özelliği sunan Google, e-posta teknolojisini daha eğlenceli hale getirmekte kararlı. Bu anlamda Google, Gmail hızlı yanıtlama özelliği için hazırlık yapıyor.

Gmail, e-posta için hızlı yanıtlama özelliği sunma hazırlığında

Google, uzun yıllardır e-posta hizmetinin çehresini değiştirecek Gmail özellikleri sunmuyor. Son olarak Eylül ayında e-postalara emoji ile tepki verme özelliği denemeye başladı. Şimdi ise Gmail, hızlı yanıt özelliği ile bu değişim daha da başka bir seviyeye geldi.

Bu anlamda Gmail, Android kullanıcıları için hızlı yanıtlama çubuğu denemelerine başladı. Şu an için Gmail arayüzünde e-posta yanıtlamak için gelen e-postanın sonuna inip yanıtla demeniz gerekiyor. Ancak yeni denenen arayüzde hemen e-posta mesajının altında Gmail hızlı yanıtlama çubuğu karşımıza çıkıyor.

Tabii ki Gmail üzerinden e-posta yanıtlamak için gelen mesajın sağ tarafında da bir yanıtlama butonu yer alıyor. Ancak aşağı kadar inseniz de ya da sağ tarafta yer alan yanıtlama düğmesine basmış olsanız da karşınıza yeni bir e-posta penceresi açılıyor.

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Yeni Gmail hızlı yanıtlama çubuğu ise maili açtığınız anda karşınıza çıkıyor. Sadece bu hızlı yanıtlama çubuğu üzerinden yanıt vermeniz mümkün. Çubuk üzerinden tümünü yanıtla ya da başkasına e-postayı forward yoluyla gönderi seçmeniz mümkün. Yine Gmail hızlı yanıtlama çubuğunda emoji ile tepki verme ve dosya ekleme seçeneği de yer alıyor.

Bu anlamda Google, Gmail ile e-posta hizmetini çağa ayak uydurmanın peşinde. Bildiğiniz gibi ilk e-posta 1971 yılında ARPANET üzerinden gönderildi. Bu dağıtım ağı ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak çalışıyordu. O günden bugüne tabii ki e-posta teknolojisi çok gelişti. Buna rağmen anlık mesajlaşma uygulamaları, e-posta servislerinin çoğu işlevinin yerini almaya başladı. Ancak Google, hızlı yanıtlama ve emojiyle tepki verme özelliği ile e-posta teknolojisini çağa ayak uydurmaya çalışıyor.

Peki sizce bu yeni Gmail özelliği, e-posta aracılığıyla sohbet etmenin önünü açabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.