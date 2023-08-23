Google'ın kullanıcılarına sunduğu e-posta hizmeti Gmail, yeni özelliklerle geliyor. Son gelişmeler de platformun kullanıcıların işini kolaylaştıracak bir özellikle geleceği ortaya çıktı. Bununla birlikte Google'ın Gmail hizmeti çeviri özelliği uygulamaya gelecek. İşte detaylar!

Google, Gmail'e çeviri özelliğini getirdi!

Google, kullanıcılarına e-posta olarak Gmail hizmetini sunuyor. Gmail mevcut olarak web sürümünde bir çeviri özelliğine sahip. Ancak günümüz şartları düşünüldüğünde bu hizmet mobil olarak da fazlasıyla kullanılıyor. Bu durum göz önüne alındığında mobil uygulamada bir çeviri özelliğinin olmaması büyük bir eksikti.

Bugünkü gelişmelerle birlikte Gmail'deki en büyük eksiklik son buluyor. Yeni haberlere göre Google hem iOS hem de Android sürümü için çeviri özelliğini duyurdu. Bu özellik sayesinde Gmail uygulaması, e-posta içeriğinin dilini otomatik bir şekilde algılayacak.

Yeni yaşam koçunuz: Google dertlerinizi dinleyecek!

Algılamanın ardından e-postanın üst kısmında kullanıcının tercih edeceği dile çevrilmesini sağlayan bir sekme yer alacak. Mesela bir e-posta İspanyolca ise okumak istediğiniz İngilizce ise "İngilizceye Çevir" seçeneğine dokunmanız yeterli olacak.

Özelliğin herkese açık bir hale gelmesiyle birlikte bir e-postayı açtığınız zaman üç nokta kısmında çeviri seçeneği yer alacak. Bununla birlikte yapılan duyuruya göre çeviri özelliği 15 güne kadar erişilebilir durumda olacak. Ancak Android uygulamasında bugünden itibaren kullanılabilir durumda yer alıyor.

Peki, siz Gmail çeviri özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!