Google'dan skandal uygulama! 13 yaşına giren çocuklara, anında o maili atıyorlar

Google'ın 13 yaşına giren çocuklara "ebeveyn denetimlerini kaldırmaya hak kazandıklarına" yönelik mail attığı ortaya çıktı. Mailde, "Mike, doğum günün yaklaşıyor. Bu demek oluyor ki, 13 yaşına girdiğinde daha çok Google servisine erişim sağlama hakkına sahip olacaksın." şeklinde ifadelerin yer aldığı görüldü.

Teknoloji devi Google'ın, 13 yaşına giren çocuk kullanıcılara ebeveyn denetimlerinin sona ereceğine dair bilgilendirme mailleri gönderdiği ortaya çıktı.

GOOGLE'DAN 13 YAŞINA GİREN ÇOCUKLARA SKANDAL MAİL

Gönderilen mesajlarda, "Doğum günün yaklaşıyor; bu da 13 yaşına girdiğinde daha fazla Google servisine tam erişim sağlama hakkına sahip olacağın anlamına geliyor" ifadelerine yer verildiği görüldü. Bu durum, çocukların dijital dünyada kontrolsüz bir özgürlüğe kavuşup kavuşmadığı konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Söz konusu mail, çocukların ebeveyn denetimi altındaki hesaplarından kendi bağımsız hesaplarını yönetmeye geçiş sürecini kapsıyor. Ancak uzmanlar, "hak kazandınız" gibi teşvik edici ifadelerin çocukları denetimden hızla uzaklaşmaya itebileceği konusunda uyarıyor.

