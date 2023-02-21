Google Chrome en büyük sorununu çözüyor!

Google Chrome en çok kullanılan internet tarayıcılarının başında geliyor. Çoğu kullanıcının ilk tercihi olan Google Chrome, bellek kullanımı ile ilgili ise her zaman büyük sorunlar yaşıyor. Yeni Google Chrome güncellemesi ile birlikte bellek sorununun önüne geçilmesi planlanıyor.

Chrome'da bellek kullanımı sorunu çözülüyor

Google Chrome, hızı ve güvenliği ile öne çıkıyor olsa da RAM kullanımı konusunda rakiplerinin gerisinde. Bu sorunu çözmek isteyen şirket, Chrome 110 güncellemesi ile RAM kullanımını yüzde 30'a kadar azaltma hedefinde. Google bu sayede internet tarayıcısını daha verimli bir hale getirmek istiyor.

İlk olarak 108 sürümü ile ortaya çıkan bellek ve enerji tasarrufu modu Chromebook, Mac ve Windows kullanıcılarına sunulmaya başladı. Aşamalı olarak sunulmaya başlanan özelliklerin kısa sürede tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

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Bellek tasarrufu, etkin olmayan sekmelerdeki bellek kullanımını düşürerek yüzde 30'a varan RAM tasarrufu sağlayacak. Boştaki sekme tekrar ziyaret edildiğinde ise Chrome bu sekmeyi yenileyerek kullanıma açacak. Kullanıcılar ayrıca sık kullandıkları bazı siteler için sekmeleri bellek tasarrufu modunun dışında tutulacak şekilde ayarlayabilecek.

Enerji Tasarrufu modu ise özellikle eski dizüstü bilgisayar kullanıcıları için oldukça yararlı olabilir. Enerji tasarrufu ile internet sitelerinde arka plan etkinliği ve görsel efektler sınırlanıyor. Bu sayede yüzde 20'lik bir enerji tasarrufu sağlanabileceği ifade ediliyor.

Chrome 110 ile birlikte Enerji ve Bellek Tasarrufu'nun yanı sıra farklı özellikler sunulmaya başladı. Bunlar arasında en çok dikkat çeken ise uyumlu bir Nvidia grafik kartıyla tarayıcıda yapay zeka güncellemesi ile sağlanan RTX Video Super Resolution özelliği oldu.

Chrome 110, şu anda doğrudan indirilebileceği gibi güncelleme ile de edinilebilir durumda. Peki siz Google Chrome ve yeni verimlilik modları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. İlgili videoyu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.

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