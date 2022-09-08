Google Chrome'da reklam engelleme tarihe karışıyor!

Google, Chrome reklam engelleme uzantılarını tehlikeye atacak bir değişiklik yapıyor. Popüler uzantılar düzgün çalışmayabilir.

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, reklam engelleyici ve gizlilik odaklı uzantıları etkileyecek bir değişiklikte bulunuyor. Önümüzdeki yıldan itibaren paylaşılacak güncelleme sonrasında çeşitli uzantılar kullanılamaz hale gelecek.

Google Chrome reklam engelleyici uzantıların önünü kesecek

Chrome'un geliştirici sayfasında yer alan bilgilendirmeye göre, önümüzdeki Ocak ayından sonra Manifest v2 (MV2) isimli API için destek sonlanacak. Google, MV2 ile çalışan uzantıların tarayıcıda çok fazla kontrole ve erişime sahip olduğunu düşünüyor. Uzantıların Manifest v3'e geçmesi gerekiyor, ancak bu da çözüm olmayacak.

Aslında yazılım devinin yeni API ile amacı, kullanıcıları istismar eden uzantıları engellemek. Fakat reklam engelleyiciler dahil olmak üzere birçok popüler uzantının tarayıcı sayfalarında çeşitli görevler çalıştırdığı biliniyor. Yani yeni API'dan, bu uzantılar da etkilenecek.

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Google, MV3 ile sayfa isteklerini engelleme gibi uzantıların istismar edebileceği özelliklerin önüne geçecek. Yazılım devi, MV3'ün kötü amaçlı yazılımlara veya reklamlara yapılan istekleri engelleyeceğini ve kullanıcı gizliliğini koruyacağını düşünüyor.

Chrome için geliştirilen yeni API, bir süredir gizlilik odaklı geliştirici ve araştırmacıların hedefinde. Uzmanlar, Google'ın gizliliği teşvik etme yönündeki çabalarının uzantılara ve dolayısıyla kullanıcılara zarar vereceğine inanıyor.

Reklam engelleyici veya gizlilik odaklı çalışan uygulamaların şu anda ne yapacağı belirsiz. Geliştiriciler, uygulamalarına MV3 desteği kazandırsa bile sayfada tam yetkiye sahip olamayacak. Yani uzantı performansı düşecek. Google ise "çoğu kullanıcının farkı hissetmeyeceğini" düşünüyor.

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