Google Arama'da Emoji Birleştirme Özelliği Yayınlandı

Google Arama'da Emoji Kitchen özelliği ile farklı emoji kombinasyonları oluşturabilirsiniz. Bu özellik mobil tarayıcılarda ve Google uygulamasında da kullanılabilmektedir.

Emoji dendiği zaman Apple'ın bariz bir üstünlüğü olduğunu kabul etmek gerekir. Android kullanıcıları bilir ki WhatsApp dışında emoji kullanmak bir eziyet zira Google'ın veya SwiftKey'in emojileri, Apple kıyasla her zaman zayıf kalıyor. Ancak Google, bu durumu değiştirebilecek bir özelliği canlıya almaya hazırlanıyor.

Google Arama'da iki emojiyi birleştirip yeni bir emoji elde edebileceğiniz özellik

Artık doğrudan Google Arama'da kendi emoji kombinasyonlarınızı oluşturabilirsiniz. Şirket, kızgın bir balkabağı veya kovboy şapkası takan bir panda gibi farklı kombinasyonlar oluşturmak için mevcut emojileri karıştırmanıza olanak tanıyan Emoji Kitchen özelliğini web üzerinde kullanıma sundu.

Aracı kullanmaya başlamak için tek yapmanız gereken Google Arama'ya "Emoji Kitchen" yazmak ve "Pişirmeye başla" komutuna tıklamak. Buradan, düzinelerce farklı emoji arasından seçim yaparak birleştirebilir ya da rastgele ayarlayıcı ile oynayabilirsiniz.

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Denemeniz bittiğinde, ortaya çıkan emojiye tıklayarak cihazınızın panosuna kopyalayabilir, böylece bir mesaja veya belgeye çıkartma olarak yapıştırabilirsiniz.

Emoji oluşturucu mobil tarayıcılarda ve Google uygulamasında da çalışıyor; bu da iPhone kullanıcılarının bu özelliğe nihayet erişebileceği ve oluşturduklarını iMessage'a yapıştırabileceği anlamına geliyor.

Google daha önce Emoji Kitchen'ı yalnızca Gboard uygulaması aracılığıyla Android kullanıcılarının kullanımına sunmuştu. Emoji Kitchen'ın web versiyonunda Gboard'a kıyasla çok fazla kombinasyon bulunmasa da, karıştırma aracının daha fazla cihaz türünde kullanılabilir olduğunu görmek yine de güzel.

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