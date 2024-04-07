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Gmail, Outlook hesaplarını engellemeye başladı

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Görünüşe bakılırsa, Gmail resmen bazı Outlook hesaplarını engellemeye başladı. Bunun sebebinin ise, yeni tasarlanan bir spam politikası olduğu söyleniyor. Buna göre, bazı Outlook kullanıcılarının Gmail adreslerine gönderdiği e-postalar spam olarak işaretleniyor ve anında engelleniyor.

Fakat gelen yoğun kullanıcı şikayetleri üzerine detaylı bir açıklama yapan Microsoft tarafı, kapsamlı bir destek dökümanı yayınladı ve yaşanan sorunu yakın zamanda çözeceklerine inandıklarını söyledi. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

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Şirket yönetimi, spam olarak işaretlenen e-posta adreslerinin ülke alan adlarına sahip olduğunu, bu nedenle ilgili e-postaların bir çeşit lokasyon sınırlamasından dolayı Gmail tarafından engellendiğini öne sürdü. Aslında kullanıcıların güvenliğini korumak adına tasarlanmış bir önlemin, kullanıcı deneyimine ciddi anlamda zarar verdiğini söyleyebiliriz. Fakat sorunun kesin sebebi halen tam olarak belirlenebilmiş değil.

Google ise konu hakkında resmi bir açıklama yapmaktan kaçınırken, yaşanan olayın şirketin son dönemdeki üst düzey güvenlik politikasından kaynaklandığı iddia ediliyor. Giderek artan dolandırıcılık aktivitelerine karşı böyle bir yol seçen firmanın, bu şekilde kötü niyetli e-postaları gözle görülür oranda azalttığı söyleniyordu. Microsoft ise geçici bir çare olarak, kullanıcıların ana hesaplarına bir Outlook.com takma adı eklemesini tavsiye etti. Ancak kalıcı çözümün ne zaman sunulacağı şu an için bilinmiyor.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Gmail yeni güvenlik önlemleri ile başarı yakalayabilecek mi? Siz ağırlıklı olarak Gmail mi yoksa Outlook mu kullanıyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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