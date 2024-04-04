General Electric Yeni İsmini Açıkladı: GE Aerospace

Dünyaca ünlü motor üreticisi General Electric marka isminde bir değişikliğe gitti. Firmanın gelecekte başlatmayı düşündüğü projelerine de bir göz kırpma anlamına gelen bu değişiklikle birlikte markanın adı değişti. Peki General Electric yeni ismi ne oldu? İşte detaylar…

Uzay çağına da göz kırpıyor! İşte General Electric firmasının yeni ismi!

F-16, F-35, MMU KAAN vb. aklınıza gelebilecek birçok savaş uçağı General Electric bünyesindeki motorlar ile göklere çıkıyor. Bazıları seri üretimde de GE motorlarını kullanırken bazıları test aşamalarında kullandı. Fakat genel tabloda birçok savaş uçağının adı GE markası ile birlikte anıldı.

Bu kapsamda Türkiye'nin yerli savunma sanayi projelerinden Milli Muharip Uçak KAAN'ın da adını sıkça General Electric ile duyduk. TEI tarafından üretilecek yerli motorun seri üretim hattına girmesini kapsayan süreçte bilindiği üzere MMU KAAN, General Electric tarafından üretilen F110 Turbofan Motoru tarafından göklere çıkıyor.

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General Electric markasının yeni ismi ise artık GE Aerospace oldu. Firmaların yaptıkları isim değişiklikleri birçok okurumuz için pek anlam ifade etmiyor. Ancak tarihinde birçok savaş uçağı motoru üreten bir firmanın yeni isminde "aerospace" adını kullanıyor olması aslında bizlere büyük mesajlar veriyor.

İngilizcede "aerospace" aslında geniş kapsamlı bir anlama sahip. Türkçe çevirilerini bazıları sadece havacılık olarak yapsa da asıl çevirinin "havacılık ve uzay" olduğunu hatırlatalım. General Electric bu bağlamda bizlere "uzay çağı" için hazırlandığını ve gelecekte ciddi ölçeklerde projelerin geleceğini bildirelim.

Peki siz General Electric tarafından yapılan yeni isim hamlesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce firmanın vermek istediği asıl mesaj ne? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın. Daha fazla içerik için ShiftDelete.Net YouTube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz…