Gençlere İleri Yapay Zeka ve Robotik Eğitimi Fırsatı

İSTANBUL Medeniyet Üniversitesi ve Medeniyet Teknopark iş birliğiyle, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle hayata geçirilen 'Sektör Odaklı İleri Yapay Zeka ve Robotik Eğitim–İstihdam Programı (TeknoCAMPUS)', teknoloji alanında kariyer hedefleyen gençlere fırsatlar sunuyor.

Program 18–35 yaş aralığındaki gençleri kapsayan Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Yazılım, Yapay Zeka, Bilişim Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Matematik, Büyük Veri Analitiği veya ilgili bir bölümde son sınıf öğrencisi veya mezun bireyleri hedefliyor. Katılımcılar, kariyerlerine teknoloji ekseninde yeni bir yön kazandırmak isteyen ve şu anda aktif bir işte (SGK'lı) çalışmayan kişiler arasından seçilecek.

4 AYLIK UYGULAMALI EĞİTİM SÜRECİ

TeknoCAMPUS katılımcıları, 4 ay sürecek program boyunca donanımlı laboratuvarlarda ve ileri teknoloji eğitim ekipmanlarıyla uzman kadro eşliğinde eğitim alacak. Program; uygulamalı, sektöre entegre ve ileri teknoloji odaklı eğitim modülleriyle bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlıyor. Eğitim sonunda katılımcılar, sertifika sahibi olarak teknoloji sektöründe istihdam fırsatlarına yönlendirilecek.

Proje, yapay zeka ve robotik teknolojilerinde yetkin bireyler yetiştirerek, katılımcıların kişisel kariyerlerini güçlendirmeyi ve Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlamayı hedefliyor. Program süresince alanında uzman akademisyenler, sektörde öncü firmalar ve mentörler gençlerle bir araya gelerek eğitim–istihdam döngüsünü destekleyecek.

TeknoCAMPUS; yapay zeka, robotik ve büyük veri teknolojilerinde fark yaratmak isteyen gençleri 'üreten taraf' olmaya davet ediyor. Katılımcılar, geleceğin teknolojilerini sadece izleyen değil, tasarlayan bireyler haline gelmeyi hedefliyor. Katılımcılar, imuteknopark.com adresinden detaylı bilgiye ulaşabiliyor.