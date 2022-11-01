Geleceğin sporu Hado nedir? Nasıl oynanır?

Artırılmış gerçeklik oyunu olan HADO nedir ve nasıl oynanır? SDN editörü Samet Jankovic deneyimleyerek anlattı.

Tokyo merkezli dijital araştırma ve oyun tasarım merkezi The Superhuman Sports Society tarafından oyun ve teknoloji birleştirilerek tasarlanan artırılmış gerçeklik oyunu olan HADO spor branşı ilgi odağı oldu. HADO nedir ve nasıl oynanır? SDN editörü Samet Jankovic deneyimleyerek anlattı.

Hado nedir? Nasıl oynanır?

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HADO oyununda, efsane mangalardan Dragon Balls ve oyun tarihinin yapı taşlarından biri olan Street Fighter karakterlerinden Ken, Ryu, Akuma, Guile ve Sagat gibi birbirlerine enerji topları atarak oyuncuların sanal bir arenada savaşmaları sağlanıyor. E-spor kavramının dünyadaki gerçek uygulaması olan HADO, 90'larda çocukluğunu sokaklarda yaşayan çocukların oynadığı, popüler bir mahalle oyunu olan "Yakan Top" olarak bilinen oyunun günümüzdeki dijital haline oldukça benziyor.

Geleceğin sporu olarak nitelendirilen Japon artırılmış gerçeklik oyunundaki en önemli durum, bu branşı gerçekleştirecek sporcuların yüksek bir konsantrasyon eşiğine sahip olmaları.

HADO sporunda; VR teknolojisiyle bir sanal dünya ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Kalkan ile kendinizi savunurken enerji topları ile diğer rakiplerinizi vurmaya çalışıyorsunuz. Tabi bunları sanal dünyada yaparken, gerçek dünyada da fiziksel hareketler göstererek, VR gözlükleri aracılığıyla, gördüğünüz enerji toplarından kaçmaya çalışıyorsunuz. Bu enerjilerden yine VR teknolojisiyle kalkanlar oluşturuyor, bu şekilde rakibinizin size yolladığı enerji toplarından korunuyorsunuz. Ayrıca bu enerji toplarını rakibe atmak için de esktra efor gösteriyorsunuz.

Hado'da takımlar 3 kişiden oluşuyor ve her karşılaşma 80 saniye sürüyor. Bu süre zarfında, en çok sayı alan takım maçı kazanıyor.