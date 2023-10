GeForce Now'a 22 yeni oyun eklendi

Nvidia tarafından sunulan bulut oyun servisi GeForce Now'un kütüphanesi büyümeye devam ediyor. Kataloğa her ay yepyeni yapımlar dahil oluyor. Bu da abone deneyimini artırıyor. Son olarak GeForce Now'a 22 oyun daha eklendi.

GeForce Now kütüphanesine yeni eklenen oyunlar

Bilmeyenler için GeForce Now, kullanıcının uzaktaki güçlü bir bilgisayara bağlanarak o sistem üzerinden oyun oynamayı mümkün kılan bir hizmettir. Bilgisayarının donanım özellikleri düşük olan fakat internet kalitesi yüksek olan kullanıcılar için oldukça uygun olan bu servise kısa süre önce yeni oyunlar eklendi.

GeForce Now kütüphanesine geçtiğimiz saatlerde Valve tarafından geliştirilen Counter-Strike 2 ya da kısa adıyla CS2 ile birlikte Dead By Daylight, Vampire Survivors ve Wizard With a Gun gibi oyunlar dahil oldu.

Bununla beraber Everspace 2, Railway Empire 2, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge ve Blair Witch de GeForce Now abonelerine sunuldu. Geriye kalan diğer yapımları ise aşağıdaki listeden görebilirsiniz.

GeForce Now kütüphanesine yeni eklenen bütün oyunlar şu şekilde sıralandı;

Wizard With a Gun

Alaskan Road Truckers

Hellboy: Web of Wyrd

AirportSim

Eternal Threads

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged

Laika Aged Through Blood

Battle Chasers: Nightwar

Black Skylands

Blair Witch

Chicory: A Colorful Tale

Dead by Daylight

Dune: Spice Wars

Everspace 2

EXAPUNKS

Gungrave G.O.R.E

Railway Empire 2

Techtonica

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Torchlight III

Trine 5: A Clockwork Conspiracy

Vampire Survivors

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? GeForce Now'a yeni eklenen oyunları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.