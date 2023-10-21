GeForce Now'a 22 yeni oyun eklendi
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Nvidia tarafından sunulan bulut oyun servisi GeForce Now'un kütüphanesi büyümeye devam ediyor. Son olarak GeForce Now'a 22 oyun daha eklendi.
Nvidia tarafından sunulan bulut oyun servisi GeForce Now'un kütüphanesi büyümeye devam ediyor. Kataloğa her ay yepyeni yapımlar dahil oluyor. Bu da abone deneyimini artırıyor. Son olarak GeForce Now'a 22 oyun daha eklendi.
GeForce Now kütüphanesine yeni eklenen oyunlar
Bilmeyenler için GeForce Now, kullanıcının uzaktaki güçlü bir bilgisayara bağlanarak o sistem üzerinden oyun oynamayı mümkün kılan bir hizmettir. Bilgisayarının donanım özellikleri düşük olan fakat internet kalitesi yüksek olan kullanıcılar için oldukça uygun olan bu servise kısa süre önce yeni oyunlar eklendi.
GeForce Now kütüphanesine geçtiğimiz saatlerde Valve tarafından geliştirilen Counter-Strike 2 ya da kısa adıyla CS2 ile birlikte Dead By Daylight, Vampire Survivors ve Wizard With a Gun gibi oyunlar dahil oldu.
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Bununla beraber Everspace 2, Railway Empire 2, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge ve Blair Witch de GeForce Now abonelerine sunuldu. Geriye kalan diğer yapımları ise aşağıdaki listeden görebilirsiniz.
GeForce Now kütüphanesine yeni eklenen bütün oyunlar şu şekilde sıralandı;
Wizard With a Gun
Alaskan Road Truckers
Hellboy: Web of Wyrd
AirportSim
Eternal Threads
Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged
Laika Aged Through Blood
Battle Chasers: Nightwar
Black Skylands
Blair Witch
Chicory: A Colorful Tale
Dead by Daylight
Dune: Spice Wars
Everspace 2
EXAPUNKS
Gungrave G.O.R.E
Railway Empire 2
Techtonica
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge
Torchlight III
Trine 5: A Clockwork Conspiracy
Vampire Survivors
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? GeForce Now'a yeni eklenen oyunları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.