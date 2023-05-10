- Gaziosmanpaşa ve Avcılar'da sergilenen Togg'lar yoğun ilgi gördü

Gaziosmanpaşa ve Avcılar'da sergilenen yerli otomobil Togg, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Togg ile Gaziosmanpaşa Meydanı'nda fotoğraf çektirerek vatandaşlarla birlikte heyecan yaşadı. Avcılar'da ise AK Parti il başkanlığı tarafından getirilen Togg, Reşitpaşa Caddesi'nden sergileneceği Marmara Caddesi'ne güçlükle ulaştı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi alınan Togg, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda vatandaşlara sergilendi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın direksiyon başına geçerek Gaziosmanpaşa Meydanı'na getirilen TOGG ile vatandaşlar fotoğraf çektirme yarışına girdi.

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ÖNÜNÜ KESTİĞİ OTOMOBİLİ ÖPTÜ

Avcılar'da AK Parti il başkanlığı tarafından getirilen Togg, Reşitpaşa Caddesi'nden sergileneceği Marmara Caddesi'ne güçlükle ulaşabildi. Trafik kalabalık nedeniyle durma noktasına gelirken, kalabalığın arasından gelen yaşlı bir adam otomobilin ön kaportasını öptü. Peş peşe yapılan uyarıların ardından Togg ile araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'ne getirilen otomobilden inen AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu ve milletvekili adayları kalabalığı selamladı. Otomobilin akşama kadar burada sergileneceği belirtildi.