Üye Girişi
Haberler

Garfield Filminin Yeni Fragmanı Yayınlandı

Güncelleme:

Animasyon ve beyaz perdenin ikonik karakterlerinden biri olan Garfield, Chris Pratt ve Samuel L. Jackson'in başrolde olduğu yeni filmiyle sinemaya geri dönüyor. Fragman, Garfield'ın terk edilmiş bir yavru kediyken evcil hayvan olarak rahat bir hayata alışmasını ve babasıyla bir araya gelme hikayesini konu alıyor.

Animasyon ve beyaz perdenin ikonik karakterlerinden biri olan Garfield, yeni filmi ile tekrardan sinema dünyasına dönmeye hazırlanıyor. Chris Pratt ve Samuel L. Jackson'in başrolde olacağı film için yeni bir fragman yayınlandı.

Chris Pratt'li Garfield filmi 24 Mayıs'ta vizyonda

"The Garfield Movie" için yeni fragman yayınlandı. İngilizce versiyonu Chris Pratt tarafından seslendirilecek film, Garfield'ın terk edilmiş bir yavru kediyken evcil hayvan olarak rahat bir hayata alışmasını ele alacak. Ancak Samuel L. Jackson tarafından seslendirilen ve uzun süredir kayıp olan babasıyla bir araya gelme hikayesini konu alacak.

Filmin özetine göre bu buluşma, Garfield ve köpek dostu Odie'yi rahat hayatlarını terk etmeye itecek. Garfield'in babası olan Vic karakteri film sırasında "yüksek riskli bir soygun" düzenlemeyi planlıyor.

132132132

Chris Pratt, geçen yıl oyuncu kadrosu açıklandığında ikonik kediyi seslendirmekten büyük heyecan duyduğunu dile getirmişti. Pratt, Instagram'da yaptığı paylaşımda filmin daha da büyük kitlelere ulaşacağını ve Garfield hikayesinin genişleyeceğini ifade etti.

Filmde Pratt ve Jackson'ın yanı sıra; Hannah Waddingham, Ving Rhames, Nicholas Hoult, Cecily Strong, Harvey Guillén, Brett Goldstein ve Bowen Yang rol alıyor.

Öte yandan Pratt'in seslendirme çalışmalarına yabancı olmadığını hatırlatalım. Daha önce The Lego Movie serisi ve Onward gibi önemli animasyonlara da ses vermişti. Mark Dindal tarafından yönetilen Garfield filmi 24 Mayıs 2024'te sinemalarda olacak.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Chris Pratt Garfield Teknoloji Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Mart Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 5 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 5 Mart 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 5 Mart İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 5 Mart Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 5 Mart 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Mart Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 5 Mart İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 5 Mart Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 5 Mart Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! DEVA Partisi Iğdır belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Iğdır adayı Taner Gençer kimdir? DEVA Partisi Hakkari belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Hakkari adayı Mirza Özbeg kimdir? DEVA Partisi Gümüşhane belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Gümüşhane adayı Hamza Çakır kimdir? DEVA Partisi Giresun belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Giresun adayı Murat Uçar kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title