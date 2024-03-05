Garfield Filminin Yeni Fragmanı Yayınlandı

Animasyon ve beyaz perdenin ikonik karakterlerinden biri olan Garfield, yeni filmi ile tekrardan sinema dünyasına dönmeye hazırlanıyor. Chris Pratt ve Samuel L. Jackson'in başrolde olacağı film için yeni bir fragman yayınlandı.

Chris Pratt'li Garfield filmi 24 Mayıs'ta vizyonda

"The Garfield Movie" için yeni fragman yayınlandı. İngilizce versiyonu Chris Pratt tarafından seslendirilecek film, Garfield'ın terk edilmiş bir yavru kediyken evcil hayvan olarak rahat bir hayata alışmasını ele alacak. Ancak Samuel L. Jackson tarafından seslendirilen ve uzun süredir kayıp olan babasıyla bir araya gelme hikayesini konu alacak.

Filmin özetine göre bu buluşma, Garfield ve köpek dostu Odie'yi rahat hayatlarını terk etmeye itecek. Garfield'in babası olan Vic karakteri film sırasında "yüksek riskli bir soygun" düzenlemeyi planlıyor.

132132132

Chris Pratt, geçen yıl oyuncu kadrosu açıklandığında ikonik kediyi seslendirmekten büyük heyecan duyduğunu dile getirmişti. Pratt, Instagram'da yaptığı paylaşımda filmin daha da büyük kitlelere ulaşacağını ve Garfield hikayesinin genişleyeceğini ifade etti.

Filmde Pratt ve Jackson'ın yanı sıra; Hannah Waddingham, Ving Rhames, Nicholas Hoult, Cecily Strong, Harvey Guillén, Brett Goldstein ve Bowen Yang rol alıyor.

Öte yandan Pratt'in seslendirme çalışmalarına yabancı olmadığını hatırlatalım. Daha önce The Lego Movie serisi ve Onward gibi önemli animasyonlara da ses vermişti. Mark Dindal tarafından yönetilen Garfield filmi 24 Mayıs 2024'te sinemalarda olacak.