Haberler

GAP Havalimanı'nda TEKNOFEST Güneydoğu'nun ikinci gününde paramotor uçuşu yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
GAP Havalimanı'nda TEKNOFEST Güneydoğu'nun ikinci gününde paramotor uçuşu yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'nun ikinci gününde paramotor gösteri uçuşu yapıldı. Binlerce vatandaş gökyüzünde süzülen paramotorları ilgiyle izledi, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu festivalinin ikinci gününde paramotor gösteri uçuşu gerçekleştirildi.

Festival alanında sabah saatlerinden itibaren yerini alan binlerce vatandaş, gökyüzünde süzülen paramotorların sergilediği uçuşu büyük bir ilgiyle izledi. Renkli görüntülerin oluştuğu o anları vatandaşlar cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 44 sitede yayınlandı.
Milli maçta sakatlanan Mbappe, sevgilisi Ester ile gecelerde

Bu kez fena yakalandılar!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TPAO'ya 8 ilde acele kamulaştırma yetkisi

TPAO'ya 8 ilde acele kamulaştırma yetkisi
Polisten kaçarken yakalandı! Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi

Aracındaki detay başını fena yaktı! Polis 496 bin lira ceza kesti
Sergen'in sözleri Nihat'ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın

Nihat, Sergen'i fena bombaladı: Pırtsın, tırtsın
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı

53 vatandaşımızı katleden terörist kıskıvrak yakalandı
İntihar etmek için köprüye çıktı! Polis 1 saat boyunca ikna etmeye çalıştı

Gece yarısı tüm ekipler oraya koştu!
Bahisten PFDK'ya sevk edilen başkan, oynadığı kuponu paylaştı

Bahisten PFDK'ya sevk edilen başkan, oynadığı kuponu paylaştı
Sinop'ta tekne alabora oldu! 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis aranıyor

Sinop'ta iki polisin olduğu tekne alabora oldu! 1'i öldü, 1'i kayıp