GAP Havalimanı'nda TEKNOFEST Güneydoğu'nun ikinci gününde paramotor uçuşu yapıldı

GAP Havalimanı'nda TEKNOFEST Güneydoğu'nun ikinci gününde paramotor uçuşu yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'nun ikinci gününde paramotor gösteri uçuşu yapıldı. Binlerce vatandaş gökyüzünde süzülen paramotorları ilgiyle izledi, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu festivalinin ikinci gününde paramotor gösteri uçuşu gerçekleştirildi.
Festival alanında sabah saatlerinden itibaren yerini alan binlerce vatandaş, gökyüzünde süzülen paramotorların sergilediği uçuşu büyük bir ilgiyle izledi. Renkli görüntülerin oluştuğu o anları vatandaşlar cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı