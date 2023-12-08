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Game Awards 2023'ün En İyi Oyunu Baldur's Gate 3 Oldu

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Game Awards 2023 töreninde Larian Studios tarafından geliştirilen Baldur's Gate 3, yılın en iyi oyunu seçildi. Oyun aynı zamanda En İyi RPG, En İyi Topluluk Desteği ve En İyi Çok Oyunculu ödüllerini de kazandı.

The Game Awards 2023 ödülleri nihayet düzenleni. Oyun dünyasının en iyilerini seçen tören kapsamında yılın en başarılı yapımları gözler önüne serildi. Peki 2023'ün en iyi oyunu hangisi oldu?

Game Awards 2023 ödülleri (Tüm liste)

Larian Studios tarafından geliştirilen Baldur's Gate 3, Game Awards 2023'ün kazananı oldu. Bu kapsamda 2023'ün en iyi oyunu seçilen yapım; Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4 ve Alan Wake 2 gibi oyunları geride bırakmayı başardı.

Baldur's Gate 3 sadece Yılın Oyunu seçilmekle kalmadı, aynı zamanda En İyi RPG, En İyi Topluluk Desteği ve En İyi Çok Oyunculu ödüllerini de kazandı. Oyundaki Gale karakterini seslendiren Neil Newbon ise En İyi Performans ödülünü kazandı.

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İşte Game Awards kapsamında dağıtılan tüm ödüller:

Yılın Oyunu: Baldur's Gate 3 (Larian Studios)

En İyi Oyun Yönetimi: Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/ Epic Games Publishing)

En İyi Uyarlama: The Last of US (PlayStation Productions/HBO)

En İyi Anlatım: Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games Publishing)

En İyi Sanat Yönetimi: Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games Publishing)

En İyi Skor ve Müzik: Final Fantasy XVI, Besteci Masayoshi Soken (Square Enix)

En İyi Ses Tasarımı: Hi-Fi Rush (Tango Gameworks/Bethesda Softworks)

En İyi Devam Eden Oyun: Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red)

En İyi Bağımsız Oyun: Sea of Stars (Sabotage Studio)

En İyi Çıkış Yapan Bağımsız Oyun: Cocoon (Geometric Interactive/Annapurna Interactive)

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En İyi Mobil Oyun: Honkai: Star Rail (HoYoverse)

En İyi VR/AR Oyunu: Resident Evil Village VR Modu (Capcom)

En İyi Aksiyon Oyunu: Armored Core VI: Fires of Rubicon (FromSoftware/Bandai Namco)

En İyi Aksiyon/Macera Oyunu: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ( Nintendo )

En İyi RPG: Baldur's Gate 3 (Larian Studios)

En İyi Dövüş Oyunu: Street Fighter 6 (Capcom)

En İyi Aile Oyunu: Super Mario Bros. Wonder ( Nintendo )

En İyi Sim/Strateji Oyunu: Pikmin 4 (Nintendo EPD/Nintendo)

En İyi Spor/Racing: Forza Motorsport (Turn 10 Studios/Xbox Game Studios)

En İyi Çok Oyunculu: Baldur's Gate 3 (Larian Studios)

En Çok Beklenen Oyun: Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)

Yılın İçerik Üreticisi: IronMouse

En İyi Espor Oyunu: Valorant (Riot Games)

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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