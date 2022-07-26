Galaxy Z Flip rakibi Motorola Razr 2022 performans testinde!

Akıllı telefon pazarındaki aktifliğini son dönemde artıran Motorola, yakında Galaxy Z Flip rakibi Moto Razr 2022 modelini tanıtacak. Katlanabilir telefonla ilgili bugüne dek birçok sızıntı ortaya atıldı. Bu sayede akıllı telefonun tasarımı ve teknik özellikleri gibi kritik detayları biliyoruz. Son olarak cihaz performans testinde ortaya çıktı.

Motorola Razr 2022 Geekbench'te göründü

Kısa bir süre önce XT2241-1 ve XT2251-1 model numaralarına sahip iki cihaz Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. İlki Moto X30 Pro, ikincisi ise Galaxy Z Flip rakibi Moto Razr 2022'yi temsil ediyordu. Burada her iki telefonun da 2 Ağustos'ta Çin'de tanıtılacağını belirtelim.

Moto Razr 2022, tek çekirdekli testlerden 1251, çok çekirdekli testlerden ise 4 bin 76 puan almayı başardı. Ayrıca veri tabanına baktığımızda 12 GB RAM ve Android 12 ile geleceğini görüyoruz. Öte yandan işlemci konusu zaten biliniyordu. Cihaz, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alacak.

Motorola Razr 2022 kanlı canlı görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde Weibo'dan paylaşılan videoya baktığımızda telefonun iki adet kamerayla geleceğini söyleyebiliriz. Ayrıca seleflerine göre daha büyük dış ekranla gelecek. Menteşe tasarımı da yenilendi. İncelen çerçeveler, yuvarlatılmış köşeler ve önceki modellerde yer alan alt kısmın ortadan kaldırılması da katlanabilir telefonun daha modern görünmesine ortam sağlayacak.

Cihazda 6.7 inç 120 Hz P-OLED bir panel kullanılacak. Dış ekran ise 3 inç büyüklüğünde olacak. Bunun dışında 50 Megapiksel ana ve 13 Megapiksel ultra geniş açı sensörüyle gelecek. Cihazın hayal kırıklığı yaratacak belki de tek özelliği 2.800 mAh'lik pili olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce katlanabilir telefon beklentileri karşılayacak mı? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!