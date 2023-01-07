Galaxy Note özleyenlere! Z Fold 5, S-pen'le geliyor

Samsung, 2023'te katlanabilir akıllı telefon modellerinde önemli değişiklikler yapmak istiyor. Galaxy Note'u rafa kaldırarak Z Flip ve Z Fold'a yönelen teknoloji devi, Galaxy Z Fold 5 ile kullanıcılarını sevindirecek. İddialara göre Samsung, yeni katlanabilir cihazında 4nm'lik bir yonga seti kullanacak ve S-pen desteğine yer verecek.

Galaxy Z Fold 5 gücünü Snapdragon 985 5G'ten alabilir

Samsung Galaxy Z Fold 5 hakkında söylentiler sızmaya başladı. 4nm mimariye dayalı yeni bir yonga setinden gücünü alacak katlanabilir telefonda önemli değişiklikler yaşanacak. Koreli bir kaynak, Galaxy Z Fold 5'in test sürümünün bir Qualcomm Snapdragon 985 5G yonga setine sahip olduğunu iddia etti.

Yeni yonga setine ek olarak Galaxy Z Fold 5'in Galaxy S22 Ultra'ya benzer şekilde dahili S-Pen yuvasıyla geleceği ortaya çıktı. Z Fold 4'e kıyasla biraz daha kalın ve ağır olması beklenen cihazın, ağırlığının ve kalınlığının artmasının sebebinin kalemden kaynaklandığı düşünülüyor.

https://shiftdelete.net/samsung- -a54-5g-icin-tanitim-tarihi-aciklandi

Galaxy Z Fold 5'in ayrıca arka tarafında 50 Megapiksel ISOCELL GN3 ana kamera olmak üzere üçlü kuruluma yer vereceği iddia edildi. Ön tarafında ise 12 Megapiksel ekrana gömülü bir selfie kamerası olması bekleniyor.

Samsung Galaxy Z Fold 5 tanıtım tarihi henüz belli değil, ancak muhtemelen her yıl Ağustos ayında gerçekleşen Galaxy Unpacked etkinliğinde görücüye çıkacak. Ağustos ayına kadar birçok detayın sızabileceğini de unutmamak gerekiyor.

Galaxy Note serisiyle özdeşleşen S-pen desteği son olarak Galaxy S22 Ultra modelinde yer almıştı. Görünüşe göre Samsung, kalem destekli akıllı telefon sayısını artırmak istiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.