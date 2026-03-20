Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş

Fransız bilim insanları, organ nakli bekleyen milyonlarca hasta için umut olabilecek çarpıcı bir gelişmeye imza attı. Geliştirilen yeni nesil yapay kalp, donör ihtiyacı olmadan uzun süre çalışabilecek şekilde tasarlandı.

"SÜRESİZ ÇALIŞMA" HEDEFİ

Araştırmacılar tarafından tanıtılan yapay kalp, klasik nakil yöntemlerine alternatif olarak geliştirildi. Biyouyumlu malzemeler ve sensörlerle donatılan cihazın, insan vücuduna adapte olarak kalp fonksiyonlarını sürekli yerine getirebilmesi hedefleniyor. Bilim insanları, bu sistemin teorik olarak çok uzun süre, hatta "süresiz" çalışabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtiyor.

AKILLI SİSTEMLE KENDİNİ AYARLIYOR

Yeni yapay kalp, hastanın fiziksel durumuna göre kendi ritmini ve pompalama gücünü ayarlayabilen akıllı bir mekanizmaya sahip. Böylece dinlenme, hareket ya da stres gibi farklı durumlara uyum sağlayarak doğal kalp işlevini taklit edebiliyor.

ORGAN NAKLİNE ALTERNATİF OLABİLİR

Uzmanlara göre bu gelişme, özellikle uygun donör bulunamayan hastalar için büyük bir umut anlamına geliyor. Geleneksel kalp nakillerinde yaşanan donör yetersizliği ve bekleme sürelerinin, bu tür teknolojilerle aşılabileceği ifade ediliyor.

Henüz geliştirme ve test aşamasında olan yapay kalbin, ilerleyen yıllarda yaygın kullanıma sunulması halinde kalp hastalıklarının tedavisinde devrim yaratması bekleniyor.