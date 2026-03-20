Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş

Kalp yetmezliği tedavisinde çığır açabilecek bir gelişme Fransa'dan geldi. Bilim insanları, donör ihtiyacını ortadan kaldırmayı hedefleyen ve uzun süre kesintisiz çalışabilecek şekilde tasarlanan yeni nesil yapay kalbi kamuoyuna tanıttı. Teorik olarak süresiz çalışabilecek kapasiteye sahip olan yapay kalp, uygun donör bulunamayan hastalar için büyük bir umut oluşturuyor. Yeni yapay kalp, hastanın fiziksel durumuna göre kendi ritmini ve pompalama gücünü ayarlayabilen bir mekanizmaya sahip.

Fransız bilim insanları, organ nakli bekleyen milyonlarca hasta için umut olabilecek çarpıcı bir gelişmeye imza attı. Geliştirilen yeni nesil yapay kalp, donör ihtiyacı olmadan uzun süre çalışabilecek şekilde tasarlandı.

"SÜRESİZ ÇALIŞMA" HEDEFİ

Araştırmacılar tarafından tanıtılan yapay kalp, klasik nakil yöntemlerine alternatif olarak geliştirildi. Biyouyumlu malzemeler ve sensörlerle donatılan cihazın, insan vücuduna adapte olarak kalp fonksiyonlarını sürekli yerine getirebilmesi hedefleniyor. Bilim insanları, bu sistemin teorik olarak çok uzun süre, hatta "süresiz" çalışabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtiyor.

AKILLI SİSTEMLE KENDİNİ AYARLIYOR

Yeni yapay kalp, hastanın fiziksel durumuna göre kendi ritmini ve pompalama gücünü ayarlayabilen akıllı bir mekanizmaya sahip. Böylece dinlenme, hareket ya da stres gibi farklı durumlara uyum sağlayarak doğal kalp işlevini taklit edebiliyor.

ORGAN NAKLİNE ALTERNATİF OLABİLİR

Uzmanlara göre bu gelişme, özellikle uygun donör bulunamayan hastalar için büyük bir umut anlamına geliyor. Geleneksel kalp nakillerinde yaşanan donör yetersizliği ve bekleme sürelerinin, bu tür teknolojilerle aşılabileceği ifade ediliyor.

Henüz geliştirme ve test aşamasında olan yapay kalbin, ilerleyen yıllarda yaygın kullanıma sunulması halinde kalp hastalıklarının tedavisinde devrim yaratması bekleniyor.

Elif Yeşil
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye'ye füze fırlatmadık

İran'ın dini liderinden Türkiye'yi yakından ilgilendiren açıklama
İncirlik'te siren sesleri! MSB'den 'Olumsuz bir durum yok' açıklaması

İncirlik'te siren sesleri! MSB'den jet açıklama geldi
Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan

Zehir zemberek sözler! Trump, NATO ile gemileri iyice yaktı
Ayakkabı tabanına zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

Şeytanın aklına gelmez
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor

Kimse bu kadarını beklemiyordu: Kayıp çok büyük
Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro

Takımlarımıza piyango! Kasalar ağzına kadar doldu
Adını dünya rekorlarına yazdıran domuz: Merlin

Takipçi sayısını görenler aynı yorumu yaptı
Ayakkabı tabanına zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

Şeytanın aklına gelmez
Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti

Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
Bu camide bayram namazı 5 kez kılındı

Bu camide bayram namazı 5 kez kılındı