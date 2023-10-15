Fransa'da iPhone 12'yi ipten alacak olan iOS 17.1 geliyor

Bugün gelen sızıntılar iOS 17.1 güncellemesi için tarih bildirdi. iPhone 12'nin yüksek SAR değeri sorununu çözen güncelleme, ayrıca Apple Music için favoriler sistemini ve diğer yenilikleri getiriyor. iOS 17.1'in yayınlanması beklenen tarih ise 24 Ekim.

iPhone 12'yi Fransa'da ipten alacak olan iOS 17.1 geliyor. Bugün gelen sızıntılar iOS 17.1 güncellemesi için tarih bildirdi. Gelin iOS 17.1'in ne zaman geleceğine ve ne gibi yenilikler getireceğine göz atalım. Tabi hangi sorunları çözdüğünü de anlatacağız.

iPhone 12 için SAR değeri düzeltmesi geliyor!

Geçtiğimiz günlerde iPhone 12'de ortaya çıkan yüksek SAR değeri konusu Apple'ın canını sıkmıştı. iPhone 12'nin yüksek SAR değeri nedeniyle Fransa'da satışının yasaklanması gündem olmuştu. Bunu bir yazılım güncellemesi ile düzelteceğini belirten Apple, sözünü tutuyor. 17.1 güncellemesi iPhone 12'nin yüksek SAR değeri sorununu çözüyor. Yani artık iPhone 12 modelleri rahatlıkla kullanılabilecek.

Bunun yanı sıra Apple Music için favoriler sistemini beraberinde getiren 17.1, iPhone modellerinin internet üzerinden AirDrop, Cüzdan uygulamasında iyileştirmeler ve dinamik ada üzerinde el feneri göstergesi gibi bazı yeniliklere ulaşmasına olanak sağlıyor.

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Bu yeniliklerle birlikte watchOS 10.1 kullanan cihazlarla eşleştiğinde artan güç tüketim sorunu 17.1 ile birlikte çözülüyor. Etkileşimli widget'ların uyumsuz sürümlerde boş görüntülenme sorunu da yine iOS 17'nin yeni versiyonu ile düzeltiliyor. Son olarak iPhone 15 Pro modelleri için eylem düğmesinde bazı değişiklikler de yeni işletim sistemi sürümü ile karşımıza çıkacak.

Görünüşe göre iOS 17.1 son iPhone sürümlerine şeklini veren iPhone 12'yi kurtacak. SAR değeri düzeltmesi ile Fransa'da satış yasağı kalkacak olan iPhone 12 tekrardan satın alınabilir olacak. Tabi iOS 17 ile birlikte gelen bazı sorunlar 17.1 ile çözüme kavuşacak.

iOS 17.1 ne zaman yayınlanacak?

Beklenen iOS güncellemesi güçlü kaynaklardan gelen sızıntılara göre 24 Ekim'de yayınlanacak. Ancak bu tarihten bir iki gün önce görülmesi de muhtemel. Siz iOS 17.1 ile gelen yenilikleri nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.