YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Florida'da bir evin çatısına Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan atılan çöpler mi düştü?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA tarafından yapılan, uzaydaki çalışmalara genel merkez görevi üstlenen Uluslararası Uzay İstasyonu herkes tarafından biliniyor. Günde belki de 2 kere tepenizden geçen bu istasyonda birçok milletten astronot çalışmalar yürütüyor. Tabi bu çalışmalar esnasında bazı uzay çöpleri de ortaya çıkıyor. ve hatta bu çöpler evinizin çatısına da düşebiliyor. İşte Florida'da yaşanan garip olayın detayları…

Florida'da bir evin çatısına Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan atılan çöpler mi düştü? İşte detaylar…

Birkaç hafta önce Alejandro Otero evinde oturmuş keyifle uzay belgeselini izlerken garip bir gümbürtü duydu. Dışarı çıktığında çatısında bir gariplik olduğunu fark etti. Göklerden gelen bir şey Alejandro'nun çatısına düşmüştü. Peki bu düşen şey neydi? 2 kilogram ağırlığındaki parça 2 katlı evinin her katına zarar vermeyi başarmıştı.

Olay belki de tam böyle olmadı. En azından Alejandro olay esnasında evde değildi ve uzay belgesellerinden nefret ediyordu ancak oğlu evdeydi. Parçanın düşmesi ardından hemen güvenlik kameralarını izlemeye başladı. Siyah, 2 kilogram ağırlığa sahip garip bir cisim havadan evin çatısına doğru düşüyordu.

MMU KAAN rakibi Koreli KF-21 için kesinti kararı!

8 Mart günü yerel saatle 14: 34 civarında yaşanan olay oldukça garipti. Zira 2 kilogram ağırlığındaki bir cismin bu denli büyük bir hasara neden olmak için çok yükseklerden düşmüş olması gerekiyordu. Akla ilk gelen şeyse bu parçanın uzaydan değil bir uçaktan kopmuş olabileceği.

Fakat paket incelendiğinde bunun bir uçak parçası olmadığı fark edildi. NASA tarafından "kontrollü bir şekilde" dünyaya geri dönmesi planlanan bir kargo paketiydi bu. Üstelik içerisinde ISS'den gelen ve bitmiş (boş) piller bulunuyordu. NASA konuyla ilgili olarak inceleme başlattı.

Henüz incelemelerin sonuçlarına ilişkin bir haber gelmedi. Ancak dikkatli olun. ISS yörüngede dönmeye devam ediyor ve en tenhadan en kalabalık yerlere kadar her noktadan geçiyor. Sizin de kafanıza Uluslararası Uzay İstasyonu çıkışlı bir kargo veya atık düşebilir!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Florida Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2024 KADİR GECESİ NE ZAMAN? Bu yıl Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? 3 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 3 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 3 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 3 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 3 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 3 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 3 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 3 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 3 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 3 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32509 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Fenerbahçe genel kurulunda alınan kararlar neler oldu? Yabani 30. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Nisan Yabani yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title