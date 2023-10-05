Fiyatıyla rakiplerini çok zorlar! TCL 65C845 4K MiniLED TV inceleme!

Artan kur ve vergi oranlarıyla birlikte yeni bir televizyon almak gerçekten zor. Bu yüzden sizler için uygun fiyatlı bir televizyon önerisi ile geldik. Bugünkü videomuzda ShiftDelete.Net ekibinden Osman Furkan Şahin sizler için TCL markasının 65C845 4K MiniLED televizyonu tanıttı. TCL 65C845 4K MiniLED TV ve detayları haberimizde…

TCL 65C845 4K MiniLED TV inceleme videosu!

ShiftDelete.Net ekibinden Osman Furkan Şahin bu videomuzda sizler için uygun fiyatlı bir televizyon önerisi ile geldi. Uygun fiyatıyla rakiplerini oldukça zorlayacak olan TCL 65C845 4K MiniLED TV incelemesini sizler için YouTube kanalımızda paylaştık. TCL 65C845 4K MiniLED TV inceleme videosu ve ürün detayları videomuzda! İyi seyirler…

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Bu videomuzda sizlere tanıttığımız TCL 65C845 4K MiniLED, 65 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. 164 cm olarak ölçülendirilen bu ekran 3840 x 2160 piksel boyutunda 144 Hz tazeleme hızına sahip. 4K UltraHD çözünürlüğe sahip olan TCL 65C845 4K MiniLED TV hem izleyiciler hem de oyuncular için büyük avantajlara sahip.

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60 W çıkışlı hoparlörlere sahip olan TCL 65C845 MiniLED TV'nin ekranı HDR 2000 nit parlaklık değerine sahip. Bu parlaklık değeriyle birlikte izlediğiniz görüntüdeki siyahları gerçek siyah olarak göreceksiniz. Böylece ister parlak isterseniz de gölge sahnelerdeki renkleri tam olarak görebileceksiniz. DCI-P3 standartlarına göre %94'e varan daha geniş bir renk paleti gösterebildiği belirtiliyor.

Son olarak belki de evlerde televizyon konusunda yaşanan en büyük problem TCL 65C845 MiniLED TV'de çözülmüş durumda. 178 dereceye kadar izleme açısı sunan TCL 65C845 4K MiniLED TV her açıdan renkleri ve görüntü kalitesini bozmadan sizlere sunuyor.

Televizyonla ilgili merak ettiğiniz diğer detayları Osman Furkan Şahin'in anlatımıyla ShiftDelete.Net YouTube kanalındaki TCL 65C845 4K MiniLED TV inceleme videosunda bulabilirsiniz. Videomuzu izlemeyi, yorum yapmayı ve halen abone değilseniz ShiftDelete.Net YouTube kanalına abone olmayı unutmayın!