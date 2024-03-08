Final Fantasy 14 Xbox platformuna geliyor

Geçtiğimiz gün oyun sektöründe heyecan yaratan bir gelişme yaşandı. Yapılan resmi açıklamaya göre, önümüzdeki ay sevilen çevrimiçi rol yapma oyunu Final Fantasy 14 Xbox platformu için piyasaya sürülecek. Kendilerine gelen soru yağmuru üzerine, yapımcı şirket Square Enix oyunun resmi çıkış tarihini Xbox Series X ve S için 21 Mart olarak belirlediklerini söyledi.

Ayrıca kült oyun bu tarihten itibaren Game Pass Ultimate kütüphanesindeki yerini de alacak. Ancak oyun severlerin elini biraz çabuk tutması gerekiyor. Çünkü oyun yalnızca 19 Nisan'a kadar bu kütüphanede kalacak. İşte tüm detaylar…

Final Fantasy 14, Xbox platformuna merhaba diyecek

Oyuncuları oldukça sevindiren gelişmenin, Xbox'un konsol satışlarına da pozitif etki etmesi bekleniyor. Dawntrail isimli genişleme paketini de önümüzdeki aylarda piyasaya sürecek yapıma sahip olmak için, şu an oldukça iyi bir zaman olduğunu söyleyebiliriz. Bu paket kapsamında oyuna birçok yeni görev ve ana hikaye içeriği gelmesi bekleniyor. Ek olarak, Dawntrail'de birçok yeni karakter de boy gösterebilir.

Birçok kişi tarafından oldukça sevilen yapım, özellikle akıcı hikayesi ve oyuncular arasındaki zengin etkileşim olanaklarıyla ön plana çıkıyor. Yıllardır en iyi tek kişilik oyun listesinde yer almaya devam eden oyunun Xbox'a katılması, geliştirici Square Enix için de büyük bir başarı olarak gösteriliyor.

Yılın oyunu Baldur's Gate 3 yine şaşırttı!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xbox'un uyguladığı strateji doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.