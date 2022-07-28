FIFA 23'ün oynanış videosu yayınlandı

Electronic Arts, bu yıl piyasaya süreceği Fıfa 23'ün ilk oynanış videosunu yayınladı. HyperMotion 2.0 teknolojisinden güç alan Fıfa 23, gerçekçilik konusunda oldukça iddialı.

Gerçek maçlardan elde ettiği verileri yapay zeka ile işleyen Electronic Arts, daha profesyonel animasyonlar için HyperMotion 2.0'ı geliştirdi. Bu yıl kadın futbol takımlarına da ağırlık veren şirket, gerçek hayattaki kadın oyuncuların hareketinden yola çıkan özgün animasyonlar yarattı.

Fıfa 23 oynanış videosu yayınlandı

Electronic Arts'ın FIFA 23 için hazırladığı web sayfasında, "İleri teknoloji ve tescilli makine öğrenimi algoritmamız, gelişmiş maç yakalamadan alınan 9,2 milyon kareden öğrenerek ve FIFA 23'teki çeşitli etkileşimlerde doğal futbol hareketi yaratmak için gerçek zamanlı yeni animasyonlar yazarak FIFA 23'te daha fazla futbol gerçekçiliği oluşturuyor." ifadeleri yer alıyor.

6.000'den fazla HyperMotion destekli animasyon oluşturduklarını belirten şirket, oyuncuların FIFA 23'te her zamankinden daha duyarlı ve gerçekçi oyun deneyimi yaşayacağını açıkladı. HyperMotion2 teknolojisinden güç alan yeni animasyonlar, top kontrolü ve şut arasında daha doğal geçişleri mümkün kılıyor.

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Oyuncular, FIFA 23 Ultimate Team'e eklenen futbolun efsane oyuncuları sayesinde favori oyuncularıyla maç keyfi yaşayabilecek. FIFA 23, oyunculara serbest vuruşlarda, penaltılarda ve köşe vuruşlarında daha fazla kontrol imkanı tanıyacak.

Oyuncular, beceri temelli risk-ödül sistemli şut mekaniği sayesinde gerçek hayatta karşımıza çıkan şut tekniklerini oyunda da kullanabilecek. Vuruş noktanızı seçtikten sonra sert şut komutu vererek ekstra güç ile gol atma şansınızı artırabileceksiniz.

Electronic Arts, FIFA 23 ile birlikte koşu dinamiklerinin de değiştiğini duyurdu. Oyuncuların en yüksek hızlarına erişmesi konusunda ek bir kişilik katmanı oluşturulduğunu belirten şirket, farklı ivmelenmeler ile futbolcuların kontrol edilebileceğinin altını çizdi.

Ön siparişe açılan FIFA 23, Epic Games ve Steam'de 699,99 TL'den satışa sunuldu. FIFA 23 Ultimate Edition'un Steam fiyatı ise 899,99 TL belirlendi. PlayStation 5 ve Xbox Series X|S sahipleri ise FIFA 23'ün standart sürümünü 800 TL'ye satın alabilecek.

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