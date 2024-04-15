Fallout Dizisiyle Oyun Satışları Arttı

Fallout dizisi 10 Nisan tarihinde Amazon Prime'da gösterime girdi. Dizi, hem Fallout dünyasına aşina olan oyuncuları hem de bu dünyaya yeni adım atan izleyicileri tatmin etti. Ancak Fallout dizisi ile oyun da önemli bir ivme kazandı.

Fallout dizisi ile Fallout 4 ve Fallout 76 satışları fırladı

Steam DB'de yer alan bilgiye göre Fallout 4 satışları forladı. Buna göre oyun 2,99 dolar fiyatıyla en çok satan üçüncü oyun konumunda. Bu anlamda oyun yüzde 75 indirimle tüm zamanların en düşük fiyatında. Bu arada oyunun ABD fiyatı ise 4,99 seviyesinde. Yani Steam eskisi kadar olmasa da Türkiye'ye göre fiyatı daha düşük tutmuş durumda.

Fallout dizisi sonrası artan bu satışa Steam'de yapılan özel Fallout serisi indirimi de denk gelince, serinin satışları fırladı. Şu an için Fallout: New Vegas fiyatı 1,49 dolar, Fallout 3 fiyatı ise 2,99 seviyesinde. Tüm Fallout serisine sahip olabileceğiniz Fallout Franchise Bundle paket fiyatı ise 33,56 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Serinin son oyunu olan Fallout 76 ise 4,79 dolar seviyesinde.,

Fallout dünyası aslında oldukça olumsuz bir gelecek tasviri ile karşımıza çıksa da eğlenceli bir yapıda. Oyun serisinin espritüel havasından hoşlananlar için dizi de oldukça iyi tepkiler aldı.

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Nükleer savaş sonrası hayatta kalan insanların mücadelesini konu alan oyun serisi, oldukça eski serilerden biri. Buna göre Fallout post-apokaliptik rol yapma oyunu tarafından ilk defa 1997 yılında karşımıza çıktı. Interplay'in geliştirdiği daha sonra Bethesda'nın satın aldığı oyun serisi Fallout 3 ve Fallout: New Vegas ile önemli bir yere geldi. Yine Fallout 4 ise serinin gelmiş geçmiş en iyi oyunu sayılıyor. Seriye 2018 yılında eklenen online Fallout 76 ise ilk çıktığı dönemde büyük eleştiriler aldı.

Peki siz Fallout dizisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Özellikle artan Fallout 4 satışları sizce geçici bir trend mi? Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz.