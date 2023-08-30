Fairphone, 8 yıllık yazılım güncelleme desteği ve modüler yapısıyla dikkat çeken Fairphone 5 modelini piyasaya sürdü. Cihaz, Qualcomm QCM6490 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama, 50 Megapiksel çift ana kamera ve 4,200 mAh batarya gibi özelliklere sahip.

Akıllı telefon sektörü hiç kuşkusuz, teknoloji dünyasının en büyük hacmine sahip. Rekabetin üst düzeyde olduğu alanda birçok şirket, kendi payını yükseltmek için farklı özelliklerini kullanıyor. Fairphone, ilginç bir yöntemle kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

Fairphone 5, 50 Megapiksellik çift ana kamera ile geliyor

Modüler akıllı telefonlar sunmaya odaklanmasıyla yıllar içinde kendine has bir kitleye sahip oldu. Şirket, bugün Fairphone 5 modelini piyasaya sürdü. Cihaza ilişkin en dikkat çekici ayrıntı ise yazılım tarafında oldu. Şirket, 8 yıllık yazılım güncelleme desteğinin garantisini verirken bu sürenin 10 yıla uzaması için gereken çalışmaları yaptıklarını açıkladı.

Donanım kısmına baktığımızda cihazın işlemci koltuğunda Qualcomm'un kurumsal odaklı Qualcomm QCM6490 işlemcisine yer veriyor. İşlemcinin özelliklerine baktığımızda orta seviye Snapdragon 778G'ye benzediğini söyleyebiliriz. 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip cihaz, microSD ile 2TB'a kadar depolama alanı sunuyor.

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Öte yandan cihaz, şirketin OLED ekranlı ilk telefonu olma özelliği taşıyor. Ekran 6,46 inç boyutunda, 90 Hz yenileme hızına ve 1224 x 2770 çözünürlüğe sahip. Arka tarafında ise OIS destekli 50 Megapiksel IMX800 ana kamera ve otomatik odaklamalı 50 Megapiksel IMX858 ultra geniş lens yer alıyor. Ayrıca ön kamerası da 50 Megapiksel değerinde.

Fairphone cihazı, 30W şarjı destekleyen 4,200 mAh çıkarılabilir bataryadan güç alıyor. Toza ve suya karşı dayanıklılık açısından IP55 derecesine sahip model, Android 12 ile kutudan çıkıyor. Ancak yakın zamanda Android 13 ile de tanışacak. Küresel pazarda da yerini alacak cihaz, 700 euro ile sahne alacak.

Fairphone 5 özellikleri