Exxen zamlandı! Yeni ücretler açıklandı

Exxen zamlandı mı? Exxen yeni ücretleri ne kadar oldu? Dijital yayın platformunda 24 Kasım tarihi itibarıyla fiyat güncellemesine gidildi. Buna göre Exxen en ucuz paket 12 aylık 83 TL'den başlayacak.

Exxen üyelik fiyatları ne kadar oldu?

Son haftalarda Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde çökme ve erişim sorunlarıyla karşı karşıya kalan Exxen, kullanıcıları üzecek yeni bir karara imza attı. 24 Kasım itibarıyla platformdaki aboneliklerin tamamının zamlanacağı ifade edildi.

Bu kararla birlikte reklamlı paketin yıllık fiyatı 996 TL ( 83 x 12 ay) oldu. Daha önceki fiyatlandırmanın 70 TL'den başladığını unutmamak gerekiyor. Yıllık reklamsız üyelik ise 1380 TL (115 x 12 ay) oldu.

Güncel Exxen üyelik fiyatları şu şekilde:

Paket Türüİlk Fiyat (TL)İndirimli Fiyat (TL) Yıllık Reklamlı70.4083.00Aylık Reklamlı84.5099.90Yıllık Reklamsız97.40115.00Aylık Reklamsız116.90137.90

Exxen uzun zamandır kütüphanesinin zayıflığı ile gündemde. Her ne kadar Gibi, Konuşanlar ve Avrupa maçları platform için ciddi birer değer de olsa, kullanıcılar sürekli izleyecek içerikler bulmakta zorlanıyor. Exxen için yeni zam kararı ise aboneleri hayal kırıklığına uğratmış durumda.

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Geçtiğimiz haftalarda yaşanan maç sırasında yaşanan çökme sorunları da oldukça eleştirildi. Kullanıcıların, "Üzgünüz! Sunucu şu anda yanıt vermiyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin" şeklinde bir mesajla karşıladığı ifade edildi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Exxen zam kararını doğru buluyor musunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.