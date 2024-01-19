Event Horizon Teleskobu Ekibi Şimdiye Kadarki En Detaylı Kara Delik Fotoğrafını Paylaştı

Kara delikler hala gizemi koruyor. Event Horizon Teleskobu projesinde yer alan bilim insanları ise bu sırrın peşine düştü. Birkaç yıl önce ekip bize şimdiye kadarki ilk kara delik fotoğrafını verdi. Şimdi ise bize şimdiye kadarki en ayrıntılı kara delik fotoğrafını paylaştılar. İşte detaylar…

Event Horizon Teleskobu ekibi şimdiye kadar çekilmiş en detaylı kara delik fotoğrafını gönderdi!

Evren gizemlerle dolu. Teknolojinin gelişmesi ve insanoğlunun gözünü uzaya dikmesiyle birlikte sır perdesi yavaş yavaş aralanıyor. Event Horizon Teleskobu (EHT) ekibi kara deliklerin peşine düştü. EHT ekibi Messier 87'nin (M87) merkezindeki kara deliğin fotoğrafını ilk kez ortaya çıkarmıştı. Ekip çalışmalarına hız kesmeden devam etti.

Şu ana kadar elde edilen en detaylı kara delik fotoğrafı da olsa da hala kristal netliğinde değil. Ne yazık ki fotoğrafı kristal netliğine getirmenin gerçek bir yolu yok. Zira kara delikler tüm evrendeki en güçlü kuvvetlerden biridir.

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Ayrıca kelimenin tam anlamıyla etrafındaki ışığı, gazı ve tozu emiyor. Bu nedenle kristal netliğinde ayrıntılara sahip bir fotoğraf çekmek pek mümkün görünmüyor. Yine de tüm dünya, ekibin özverili çalışması sayesinde en detaylı kara delik fotoğrafı ile tanışma fırsatı yakaladı.

Peki gökbilimciler daha detaylı olan bu görüntüyü nasıl elde ettiler? Bilim insanları, kara deliğin bir tarafta daha parlak görünmesine neden olan Doppler/Einstein etkilerini araştırdılar. Araştırmacılar, 2017 ve 2019 yıllarında çekilen görüntüyü incelediler. Parlak noktanın, iki görüntünün yakalanması arasında sağa kaydığını keşfettiler. Bu sayede daha keskin ve daha ayrıntılı bir görüntü elde edebildiler.

Bilim insanları ilerleyen süreçte bir kara deliğin birden fazla görüntüsünü yakalamayı planlıyor. Hatta araştırmacılar, yakaladığı fotoğraflardan kara deliğin ilk videosunu oluşturmak istiyor. Bu çalışmanın kara deliğin kaotik doğasını sergilemeye yardımcı olacağını düşünüyorlar.