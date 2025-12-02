Haberler

Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü! Türkiye'de de kullanılıyor

Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü! Türkiye'de de kullanılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore'de 120 bin IP kameranın hacklenmesi büyük bir skandala dönüştü. Ele geçirilen özel görüntülerin internette para karşılığı satıldığı ortaya çıkarken, Türkiye'de de yaygın kullanılan aynı kamera modellerindeki güvenlik açıklarının saldırılarda kullanıldığı belirtildi. Olayla ilgili dört şüpheli tutuklandı.

  • Güney Kore'de binlerce ev ve iş yeri güvenlik kameraları hacklenerek cinsel içerikli görüntüler ele geçirildi ve internet ortamında satıldı.
  • Hacklenen kameralar arasında özel konutlar, spor salonları ve bir kadın doğum kliniği bulunuyor; toplamda 120 bin kameraya erişim sağlandı.
  • Soruşturma kapsamında dört şüpheli tutuklandı, üç kişi gözaltına alındı ve görüntülerin satıldığı internet sitesinin kapatılması için işlemler başlatıldı.

Güney Kore'de binlerce ev ve iş yerinin güvenlik kameralarının ele geçirilmesi büyük bir mahremiyet krizine dönüştü. IP kameraları hackleyen kişiler, elde ettikleri cinsel içerikli görüntüleri internet ortamında para karşılığı sattı. Soruşturma kapsamında dört şüpheli tutuklandı.

BASİT ŞİFRELERDEN SIZMIŞLAR

Polis, saldırganların Türkiye'de de yaygın kullanılan IP kamera modellerindeki güvenlik açıklarını ve zayıf şifreleri kullanarak sistemlere eriştiğini açıkladı. Tutuklanan 4 şüphelinin birlikte değil, bağımsız şekilde hareket ettiği belirtildi.

UCUZ GÜVENLİK SİSTEMLERİNDE BÜYÜK RİSK

Evlerde, iş yerlerinde ve özellikle çocuk ile evcil hayvan takibi için tercih edilen IP kameralar, internet ağına bağlanması nedeniyle siber saldırılara açık bir yapıya sahip. Daha ekonomik olmaları ise bu cihazların kullanımını artırıyor.

120 BİN KAMERA ELE GEÇİRİLDİ

Hacklenen kameralar arasında özel konutların yanı sıra spor salonları ve bir kadın doğum kliniği de bulunuyor. BBC'nin aktardığı bilgilere göre saldırganlardan biri 63 bin kameraya erişim sağlayarak 545 cinsel içerikli görüntüyü ele geçirdi ve bunları 12 bin 235 dolarlık kripto varlık karşılığında sattı.

GÖRÜNTÜLER SANAL VARLIK KARŞILIĞI SATILDI

Başka bir şüphelinin ise 70 bin kameraya sızdığı ve 648 videoyu satışa sunduğu belirtiliyor. Polis, iki şüphelinin geçen yıl yasa dışı kamera görüntülerinin paylaşıldığı bir internet sitesindeki videoların yüzde 62'sinden sorumlu olduğunu ifade etti.

ALANLAR DA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında videoları satın aldığı tespit edilen üç kişi de gözaltına alındı. Söz konusu internet sitesinin kapatılması için işlemlerin başlatıldığı duyuruldu.

MAĞDURLARA UYARI: ŞİFRELERİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Yetkililer, görüntüleri ele geçirilen kişilere ulaşılarak bilgilendirme yapıldığını ve kamera şifrelerini acilen değiştirmeleri konusunda uyarıldığını açıkladı.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Bu tek kelimeyle rezalettir
Bahçeli'yi kızdıran darbe iddiası: Fasa fiso, hiçbir şey bizi yolumuzdan döndüremez

Bahçeli, teröristbaşı Öcalan'ın ortaya attığı iddiaya ateş püskürdü
Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler

Önce ceza kestiler, kimliğini öğrenince parayı ceplerinden ödediler
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıRamazan:

yatak odasına kamera mı takılır?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsimsiz Kahraman:

Bizim Rabialar düşünsün

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızırzop:

ev kamerası, bilgisayar kamerası, tv kamerası, süpürge kamerası hepsi çok riskli cihazlar, herkes görsün herşeyi diye umursamayanlar kullansın gönül rahatlığıyla

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEyup Zal:

hangi marka ama....

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan göz kapaklarını aldırdı

Mali'yle evliliği çok konuşulmuştu! Yaptırdığı estetiğe akıl sır ermez
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
İlker Yağcıoğlu'ndan Tedesco'ya sert sözler

Derbinin ardından Tedesco'ya sert sözler
Öğretmen olduğunu söyleyen kadın yayın açıp isyan etti: Onun ismi buraya nasıl verilir?

Yayın açıp bu sözlerle isyan etti: Onun ismi buraya nasıl verilir?
Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan göz kapaklarını aldırdı

Mali'yle evliliği çok konuşulmuştu! Yaptırdığı estetiğe akıl sır ermez
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç

G.Saray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç
Camiden uygunsuz sesler yükseldi, polis soluğu bölgede aldı

Başımıza taş yağacak! Camiden uygunsuz sesler yükseldi
Murat Cemcir yoğun bakımda

Evinde fenalaşan ünlü oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı
Kapuska Türk mutfağının en kötü yemeği seçildi

Liste belli oldu! İşte Türk mutfağının en kötü yemeği
Genç sürücü araçta yanarak hayatını kaybetti

Araç bu hale geldi, genç sürücü feci şekilde can verdi
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar
Değişimi şaşırttı! Sıla'nın son halini görenlerin ağzı açık kaldı

Değişimi şaşırttı! Sıla'nın son halini görenlerin ağzı açık kaldı
title