Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü! Türkiye'de de kullanılıyor

Güney Kore'de binlerce ev ve iş yerinin güvenlik kameralarının ele geçirilmesi büyük bir mahremiyet krizine dönüştü. IP kameraları hackleyen kişiler, elde ettikleri cinsel içerikli görüntüleri internet ortamında para karşılığı sattı. Soruşturma kapsamında dört şüpheli tutuklandı.

BASİT ŞİFRELERDEN SIZMIŞLAR

Polis, saldırganların Türkiye'de de yaygın kullanılan IP kamera modellerindeki güvenlik açıklarını ve zayıf şifreleri kullanarak sistemlere eriştiğini açıkladı. Tutuklanan 4 şüphelinin birlikte değil, bağımsız şekilde hareket ettiği belirtildi.

UCUZ GÜVENLİK SİSTEMLERİNDE BÜYÜK RİSK

Evlerde, iş yerlerinde ve özellikle çocuk ile evcil hayvan takibi için tercih edilen IP kameralar, internet ağına bağlanması nedeniyle siber saldırılara açık bir yapıya sahip. Daha ekonomik olmaları ise bu cihazların kullanımını artırıyor.

120 BİN KAMERA ELE GEÇİRİLDİ

Hacklenen kameralar arasında özel konutların yanı sıra spor salonları ve bir kadın doğum kliniği de bulunuyor. BBC'nin aktardığı bilgilere göre saldırganlardan biri 63 bin kameraya erişim sağlayarak 545 cinsel içerikli görüntüyü ele geçirdi ve bunları 12 bin 235 dolarlık kripto varlık karşılığında sattı.

GÖRÜNTÜLER SANAL VARLIK KARŞILIĞI SATILDI

Başka bir şüphelinin ise 70 bin kameraya sızdığı ve 648 videoyu satışa sunduğu belirtiliyor. Polis, iki şüphelinin geçen yıl yasa dışı kamera görüntülerinin paylaşıldığı bir internet sitesindeki videoların yüzde 62'sinden sorumlu olduğunu ifade etti.

ALANLAR DA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında videoları satın aldığı tespit edilen üç kişi de gözaltına alındı. Söz konusu internet sitesinin kapatılması için işlemlerin başlatıldığı duyuruldu.

MAĞDURLARA UYARI: ŞİFRELERİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Yetkililer, görüntüleri ele geçirilen kişilere ulaşılarak bilgilendirme yapıldığını ve kamera şifrelerini acilen değiştirmeleri konusunda uyarıldığını açıkladı.