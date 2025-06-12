Getir ve Bitaksi kullanıcılarının kişisel verilerinin çalındığı iddiasına soruşturma

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, Getir ve BiTaksi'nin sistemine izinsiz erişim sağlandığı ve çok sayıda kullanıcıya ait kişisel verilerin ele geçirildiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, Getir ve BiTaksi'nin sistemine izinsiz erişim sağlandığı ve çok sayıda kullanıcıya ait kişisel verilerin ele geçirildiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

GETİR'DEN AÇIKLAMA

Soruşturmanın ardından Getir'den açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün basında ve sosyal medyada Getir'in de adının geçtiği bilgi güvenliğine ilişkin haber, 2023 yılında gerçekleşen ve o dönem kamuoyu ve kullanıcılarımızla şeffaf biçimde paylaştığımız bir olayla ilgilidir. Getir olarak, bundan 2 yıl önce olayın hemen ardından hem yargı makamlarıyla hem de Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ile durumu hemen paylaşarak tüm resmi başvurularımızı eksiksiz gerçekleştirdik. Söz konusu olaya ilişkin hukuki süreç halen devam ediyor. Kişisel verilerin gizlilik ve güvenliği konusunda büyük hassasiyete sahip olduğumuzu hatırlatarak, veri mahremiyeti konusunda gerekli özeni göstermeye devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz" ifadelerine yer verildi.