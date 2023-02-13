Ethereum kurucusu Vitalik Buterin'den bir bağış daha!

Ahbap Derneğine 99 ETH bağış gönderen Ethereum kurucusu Vitalik Buterin şimdi ise yeni bir yardımda daha bulundu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Cumhuriyet tarihinin en büyük faciası olarak kayıtlara geçmiş durumda. Depremin ardından birçok ülke ve kişi Türkiye'nin yardımına koştu. Ethereum kurucusu Vitalik Buterin ise ilk gün yaptığı yardımla büyük tepki topladıktan sonra depremzedeler için daha büyük miktarla göndermeye başladı.

Vitalik Buterin'den depremzedelere 50 ETH daha

Dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum'un (ETH) kurucusu olan Vitalik Buterin, geçtiğimiz hafta meydana gelen depremin ardından gönderdiği 1 ETH ile büyük tepki toplamıştı. Buterin'in gönderdiği 1 ETH, Ahbap Derneği tarafından kendisine iade edilmişti.

???? We want to thank @VitalikButerin for donating 50 ETH ~$75k to Anka Relief, a crypto aid fund & community to support Türkiye after the recent earthquakes. https://t.co/kGwXSGWL8J Dive into the thread below to better understand our mission and ops?? ?? https://t.co/92CkxevI5e — Anka Relief (@AnkaRelief) February 12, 2023

Gelen tepkiler üzerine Ahbap Derneğine 99 ETH bağış gönderen Vitalik Buterin şimdi ise yeni bir yardımda daha bulundu. Buterin, yaklaşık 1,4 milyon TL değerinde olan 50 ETH daha bağışta bulundu. Toplamda 150 ETH gönderen Buterin'in yaptığı yardımlar böylece yaklaşık 4,2 milyon TL'yi buldu.

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Anka Relief, 50 ETH bağışlayan Vitalik Buterin'e bir teşekkür mesajı da yayınladı. Teşekkür mesajında şu ifadeler yer alıyor:

Son depremlerden sonra Türkiye'yi desteklemek için bir kripto yardım fonu ve topluluğu olan Anka Relief'e 50 ETH ~75 bin dolar bağışlayan Vitalik Buterin'e teşekkür etmek istiyoruz.

Anka Relief, Twitter'daki gönderisinde etherscan.io internet sitesi üzerinden Buterin'in bağış detaylarını da paylaştı. Organizasyon ayrıca depremzedelere yardımcı olmak isteyen kişilere Ethereum'un yanı sıra AVAX, BNB, CELO, xDaid adreslerini de paylaştı.

Deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler:

Deprem için bu ayarları yapın:

Depremzedelere böyle yardım edebiliriz:

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