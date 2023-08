Eski iPhone kullanıcıları, Apple'ın bataryaları kasten yavaşlattığı gerekçesi ile açılan davada kişi başı 65 dolar almaya başladı

Apple, eski iPhone kullanıcılarından oluşan bir grup, şirketin eski cihazların performansını kasıtlı olarak düşürdüğünü iddia ederek 500 milyon dolarlık bir dava açtı. Dava sonucunda Apple, 3 milyon iPhone kullanıcısına toplamda 500 milyon dolar ödemeye mahkum edildi. Mahkeme, her bir kullanıcıya kişi başı 65 dolar ödenmesini kararlaştırdı

Apple, kullanıcıların yeni telefon alması için eski model iPhone cihazlarını kasıtlı olarak yavaşlattığı iddiasıyla karşılaştığı 500 milyon dolarlık tazminat davasını kaybetti. ABD mahkemesi, hak talep eden 3 milyon iPhone kullanıcısına kişi başına 65 dolar ödenmesi gerektiğine hükmetti. Eski iPhone modellerinin performansını düşürme tartışmalarıyla ilgili uzun süren süreç sonuçlandı.

ABD'de görülen davada, yavaşlatılan iPhone sahiplerinin tazminat ödemelerinin başlaması için onay verildi. Bu dava sayesinde, tazminat talep eden her bir iPhone kullanıcısı yaklaşık olarak 65 dolarlık bir ödeme almaya başladı.

Tazminat ödemesi alabilecek kullanıcılar, ABD genelinde Ekim 2020'ye kadar başvuruda bulunmuş olan iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus veya iPhone SE sahipleri olacak.

Konunun özeti olarak, Apple 2017 yılında eski iPhone modellerini bilerek yavaşlattığını kabul etmiş ve bu durum büyük eleştiri almıştı. Şirket, eskiyen bataryalardan kaynaklanan ani kapanma sorununu çözmek amacıyla işlemci performansını düşürdüğünü açıklamış olsa da, kullanıcılar yavaşlayan iPhone'lar nedeniyle bu açıklamayı yeterli bulmamıştı.

Geçtiğimiz yıllarda, Apple önce Fransa tarafından 25 milyon euro ceza almış, ardından birkaç ülke daha şirkete ceza kesmişti.