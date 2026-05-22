Gençlerin bilim yolculuğuna yakın ilgi

Erzurum Lisesi öğrencileri, TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı kapsamında araştırma ve tasarım alanlarında 19 proje sergiledi. Yöresel bitkilerden parfüm, çevreci biyoplastik, nanoteknoloji ve akıllı geri dönüşüm kutusu gibi yenilikçi çalışmalar büyük ilgi gördü.

Erzurum'da 19 projenin sergilendiği fuarda, bir çok dalda gençler yeteneklerini ortaya koydu.

TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı kapsamında Erzurum Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan birbirinden değerli projeler ziyaretçilerle buluştu. Araştırma ve tasarım alanlarında toplam 19 projenin sergilendiği fuarda; yöresel bitkilerden parfüm üretiminden çevreci biyoplastik çalışmalarına, ağır metallerin yok edilmesine yönelik projelerden nanoteknoloji uygulamalarına, biyogaz, matematik, edebiyat, değerler eğitimi ve teknoloji tasarım alanlarına kadar birçok özgün çalışma yer aldı.

Akıllı geri dönüşüm kutusu, sesle çalışan akıllı lamba ve akıllı trafik lambaları gibi yenilikçi projeler ise büyük ilgi gördü. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Kazdal ile birlikte hazırlanan fuarı ziyaret ederek öğrencilerin çalışmalarını inceledi. Projeler hakkında öğrencilerden bilgi alan protokol üyeleri, gençlerin bilimsel düşünme, üretme ve problem çözme becerilerinin gelişmesine katkı sunan çalışmaları dolayısıyla emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
