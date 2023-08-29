ERÜ ve AGÜ, çimentosuz ultra düşük karbon salınımlı yapı malzemesi üretti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) İnşaat Mühendisliği öğretim üyeleri, çimentosuz ultra düşük karbon salınımlı yapı malzemesi üretti. Üretim kapsamında bölgede endüstriyel olarak ilk kez çimentosuz ultra düşük karbon salınımlı parke ve bordür üretimi yapıldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) İnşaat Mühendisliği öğretim üyeleri, çimentosuz ultra düşük karbon salınımlı yapı malzemesi üretti.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamada, ERÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Cengiz Duran Atiş, Prof. Dr. Okan Karahan, Doç. Dr. Serhan İlkentapar, Doç. Dr. Uğur Durak, YÖK 100/2000 bursiyeri Ezgi Örklemez ile AGÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Burak Uzal, Prof. Dr. Niğmet Uzal ve Araştırma Görevlisi Sedat Gülçimen tarafından Birliktaş Beton Yapı Elemanları firmasının tesislerinde çimentosuz ultra düşük karbon salınımlı yapı malzemelerinin endüstriyel üretimi gerçekleştirildi.

Üretim kapsamında bölgede endüstriyel olarak ilk kez çimentosuz ultra düşük karbon salınımlı parke ve bordür üretimi yapıldı.

Açıklamada, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nda öngörülen 2050 iklim nötr hedefleri için düşük karbon salınımlı çimentosuz inşaat malzemelerinin geliştirilmesinin önem arz ettiğini, üretilen malzemelerin yeşil dönüşüme uygun olarak Yaşam Döngüsü Değerlendirilmesinin (Life Cycle Assesment) öğretim üyeleri tarafından yapılarak hammadde tedarikinden üretim, kullanım ve bertarafına kadar olan tüm süreçlerin analiz edileceği kaydedildi.