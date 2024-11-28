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Erişim engeli getirilen Roblox'a ilişkin Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çevrimiçi oyun programı Roblox'a ilişkin açıklama yaptı. Uraloğlu, "Tespit edebildiklerimizi kendilerine iletiyoruz, onlar da çıkaracaklarını söylüyorlar. Çıkarıldığı zaman tekrar mahkemeye müracaat edildiği zaman, mahkemenin kararı yerine getirildiği için açılması mümkün olacak" ifadelerini kullandı.

Çocuklar arasında popüler olan Roblox adlı çevrimiçi oyun platformuna geçtiğimiz aylarda erişime engeli getirilmiş, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)6. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karar doğrultusunda harekete geçtiğini duyurmuştu.

Roblox yeniden kullanıma açılıp açılmayacağı özellikle ebeveynler için merak konusu olurken; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamalarda bulundu.

BAKANLIĞIN ŞARTINI AÇIKLADI

Bakanlık yetkilileri ile şirket arasındaki görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Bakan Uraloğlu, "Tespit edebildiklerimizi kendilerine iletiyoruz, onlar da çıkaracaklarını söylüyorlar. Çıkarıldığı zaman tekrar mahkemeye müracaat edildiği zaman, mahkemenin kararı yerine getirildiği için açılması mümkün olacak" dedi.

DİSCORD AÇIKLAMASI

Discord ile ilgili itiraz sürecinin de devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, son dönemde uygulanan yaptırımların etkisini değerlendirdi.

"Erişim engeli getirme kararlarından önce bizi muhatap almıyorlardı" diyen Bakan Uraloğlu, "Senin oyun portalında güzel şeyler de var ama istemediğimiz şeyler var. Bunları çıkarın, Türkiye'de çıkarın biz dünyayı disipline edecek değiliz. Muhatap almıyorlardı. Şimdi 'neleri çıkarmamızı istersiniz' diye muhatapız" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ GÜNDEMDE Mİ?

Uraloğlu son olarak sosyal medyaya ilişkin yeni bir düzenlemenin yapılıp yapılmayacağı konusundaki soruya yanıt verdi. Uraloğlu, "Sosyal medya düzenlemeleri ilgili bakanlar seviyesi de zaman zaman bir araya gelip bunları tartışıyoruz. Bu tür düzenlemelerin de yapılması gerektiği noktasında hemfikiriz ve bununla ilgili de sürecimiz devam ediyor. Makul zamanlar içerisinde belli düzenlemeler yapacağız" diye konuştu.

Erişim engeli getirilen Roblox'a ilişkin Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Teknoloji
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