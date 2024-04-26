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Epic Games Store, Ücretsiz Oyunlarını Açıkladı

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Epic Games Store, önümüzdeki haftaya kadar ücretsiz olarak sunulacak oyunları duyurdu. Industria ve LISA: The Definitive Edition oyunları, 25 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında indirilebilir olacak.

Epic Games Store, önümüzdeki haftaya kadar ücretsiz olarak sunulacak oyunları açıkladı. Her hafta bir veya iki oyun vermeye devam eden dijital mağaza, bugüne kadar 250'nin üzerinde ücretsiz oyun dağıttı. Epic Games kullanıcıları, 25 Nisan – 2 Mayıs tarihleri arasında iki ücretsiz oyunu kütüphanesine ekleyebilir.

Epic Games Store ücretsiz oyunu (25 Nisan – 2 Mayıs)

Epic Games Store, her perşembe oyun dağıtmaya devam ediyor. Bu hafta ise farklı kategorilerden iki oyun birden sunuluyor. Industria ve LISA: The Definitive Edition yapımlarını 25 Nisan – 2 Mayıs tarihleri arasında hiçbir ücret ödemeden alabileceksiniz.

Industria, Soğuk Savaş dönemini kapsıyor Doğu Berlin'de geçiyor. Birinci şahıs nişancı türündeki yapım; ana karakterin kayıp meslektaşlarını aramasını ele alıyor. Dört saatlik bir senaryoya sahip olan Industria, ilgi çekici hikayesiyle dikkat çekiyor.

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LISA: The Definitive Edition ise iki beğenilen RPG'yi bir araya getiriyor. LISA: The Painful ve devam yapımı The Joyful'u birleştiriyor. Kıyamet sonrası dünyada geçen oyunda; zorlu kararlar verirken hayatta kalmanızı istiyor. LISA ile tek bir pakette iki benzersiz hikayeyi deneyebilirsiniz.

Epic Games Store'da ücretsiz hale getirilen oyuna sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulamasına giriş yapın.

Adım:  Industria ve LISA: The Definitive Edition sayfasına girin.

Adım: Sağ taraftaki satın alma (0 TL) butonuna tıklayın.

Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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