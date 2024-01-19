Epic Games Store'dan Ücretsiz Retro Oyunu: LOVE

Epic Games Store, yılbaşı sonrasında haftalık olarak ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Sail Forth isimli macera-keşif oyununu erişime açan platform, bu hafta da retro tasarımıyla dikkat çeken bağımsız yapımı ücretsiz hale getirdi. İşte 18 Ocak Epic Games ücretsiz oyunu.

Epic Games Store bu haftaki ücretsiz oyunu (18 Ocak)

Epic Games Store 18-25 Ocak tarihleri arasında LOVE isimli yapımı ücretsiz hale getirdi. 8-bit ve 16-bit platform oyunlarını hatırlatan retro piksel bir oyun olan Love, platform öğelerine yer veriyor. Geliştirici, Super Meat Boy gibi klasik yapımların hissiyatını yaratmak istiyor.

Love"ın diğer platform oyunlarından en büyük farkı yeniden doğma sistemi. Oyuncular herhangi bir noktada oyunu kaydedebilir ve bu, zorlu bölümleri atlamayı kolaylaştırıyor. Hızlı koşu modu dahil olmak üzere birden fazla mod sayesinde farklı rotalar oluşturmak mümkün.

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Love, 16 ana hikaye seviyesine ek olarak, önceki seviyelerin engellerini karıştıran 7 seviyeli bir "Remix" modu da içeriyor. Online başarı sistemi sayesinde arkadaşlarınızla rekabet edebilir ve küresel listelere oynayabilirsiniz.

LOVE ücretsiz şekilde almak için şu adımları takip etmelisiniz;

Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulaması üzerinden oturum açın.

Adım: "LOVE" sayfasına girin.

Adım: Sağ taraftaki satın alma butonuna tıklayın.

Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

Zorluk, tekrar oynanabilirlik ve farklı rota seçeneklerine odaklanan Love, derinlemesine bir platform oyunu arayanlar için ideal gibi duruyor. 25 Ocak'a kadar oyunu kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

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