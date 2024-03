Epic Games Store'dan Ücretsiz Oyunlar!

Epic Games Store, her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. 21-28 Mart tarihleri arasında ücretsiz olarak iki oyun birden erişime açılacak. Simülasyon ve macera türündeki oyunlar için detaylar haberimizde.

Epic Games Store ücretsiz oyunları (21-28 Mart)

Epic Games Store kullanıcılaır şu andan itibaren 28 Mart'a kadar iki oyunu ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilir. Uygulama mağazası; Call of the Wild: The Angler ve Invincible Presents: Atom Eve oyunlarını ücretsiz olarak erişime açtı.

Call of the Wild: The Angler geniş bir haritayla dikkat çeken bir balıkçılık simülasyonu oyunuyken; Invincible Presents ise Amazon Prime'da yayınlanan bir animasyon dizisine dayanıyor.

theHunter: Call of the Wild'ın geliştiricisi tarafından hazırlanan balıkçılık simülasyonu, usta bir olta balıkçısı olma yolculuğu sunuyor. Bu süreçte birçok farklı noktada balık tutabilir ve arkadaşlarınızla eğlenebilirsiniz. Call of the Wild: The Angler'ın Steam'de 6 dolardan satıldığını belirtelim.

Invincible Presents'te ise Atom Eve karakterini canlandıracak ve Invincible evrenindeki en güçlü süper kahramanlardan biri haline gelmeye çalışacaksınız. Bu yapım ise Steam'de 3 dolar civarında bir fiyatlandırmaya sahip.

Call of the Wild: The Angler ve Invincible Presents: Atom Eve ücretsiz olarak sahip olabilmek için şu adımları takip edin:

Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulamasına giriş yapın.

Adım: "Call of the Wild: The Angler" ve "Invincible Presents: Atom Eve" sayfasına girin.

Adım: Sağ taraftaki satın alma butonuna tıklayın.

Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

