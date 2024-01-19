Epic Games Store'da Dying Light serisi büyük indirimle satışa sunuldu

Steam'den sonra dünyanın en büyük dijital oyun mağazası olan Epic Games Store, büyük kampanyalar ile oyuncuların karşısına çıkmaya devam ediyor. Steam'in Türk Lirasını kaldırmasıyla oyuncuların akın ettiği Epic Games Store'da zombi temalı Dying Light serisi için görülmemiş indirim başladı.

Dying Light serisi Epic Games'te 183 TL'ye düştü!

Steam, Türk Lirasını kaldırdıktan sonra MENA-USD ile işlem yapmaya başladı. Bu nedenle düşük fiyatlı oyunlar aniden pahalılaştı. En sevilen korku temalı oyun serisi olan Dying Light da bu oyunlardan biri. Neyse ki Epic Games Store, ucuz fiyatı kaçıranlar için büyük bir kampanya başlattı.

Epic Games Store'da başlayan kampanya kapsamında Dying Light: Enhanced Edition ve Dying Light 2 Stay Human oyunlarından oluşan Dying Light Franchise Bundle paketi 183,60 TL'ye düştü. Söz konusu bu iki oyunu Steam üzerinden paket olmadığı için ayrı ayrı almaya çalışırsanız, 1800 TL ödemeniz gerekiyor. Epic Games'ten ayrı ayrı almaya kalktığınızda ise 758 TL'lik bir hesap çıkıyor. Yani ciddi seviyede bir indirim söz konusu.

Epic Games kısa süreliğine ücretsiz oyun veriyor!

OyunSteam FiyatıEpic Games Fiyatı Dying Light: Enhanced Edition19.49 MENA-USD (590 TL)59 TLDying Light 2 Stay Human39.99 MENA-USD (1.200 TL)699 TLDying Light Franchise BundleSatılmıyor183,60 TL

Dying Light

Serinin ilk oyunu Dying Light, 2015 yılında çıkış yaptı. Söz konusu yapım, gizemli bir virüs sonrasında insanların zombiye dönüştüğü Harran adlı bir şehirde geçiyor. Oyunda canlandırdığımız Kyle Crane karakteri ile bu şehre, özel bir görev için gönderiliyoruz.

Dying Light 2 Stay Human

Serinin ikinci oyunu Dying Light 2 Stay Human'da ise Aiden Caldwell karakterini kontrol ediyoruz. Yüksek çevikliğe ve acımasız dövüş becerilerine sahip olan Aiden, diğer insanlardan daha güçlü. Oyundaki amacımız ise Aiden'ın kayıp kız kardeşi Mia'yı bulmak.

Not: İki oyunun hikaye açısından bağlantılı olmadığını belirtelim.

İndirim, 23 Ocak saat 19.00 itibariyle son bulacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İndirimi nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.