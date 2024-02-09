Üye Girişi
Haberler

Epic Games Store'da Bu Hafta Ücretsiz Oyunlar: Doki Doki Literature Club Plus ve Lost Castle

Güncelleme:

Epic Games Store, bu hafta oyunculara psikolojik korku türündeki Doki Doki Literature Club Plus ve macera türündeki Lost Castle oyunlarını ücretsiz olarak sunuyor.

Epic Games Store her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Bu hafta ise oyunculara iki yapım birden sunuldu. Platform, psikolojik korku türünde iki oyunu erişime açtı. İşte bu haftaki Epic Games ücretsiz oyunu.

Epic Games Store bu haftaki ücretsiz oyunu

Epic Games Store geçtiğimiz hafta bulmaca türündeki Doors: Paradox'u ücretsiz erişime açmıştı. Bu hafta ise renkli temaya sahip korku oyunu Doki Doki Literature Club Plus ve macera türünden Lost Castle ücretsiz hale getirildi.

Team Salvato tarafından geliştirilen Doki Doki Literature Club Plus en iyi psikolojik korku oyunlarından biri olarak tanımlanıyor. Oyuncular, bir lisenin edebiyat kulübüne katılıyor ve sıradan gibi görünen garip üyelerle karşılaşıyor.

6483728347

Yapılan her seçim ve yazılan her şiirle oyunun hikayesi daha farklı bir hale bürünüyor. Bu şekilde pek çok yolu ve sonu ortaya çıkarmanız gerekiyor. Oyunun Plus sürümü, altı yeni yan hikaye, müzik parçaları ve daha yüksek çözünürlüklü çizimlere yer veriyor.

Epic Games bu hafta ayrıca Lost Castle'ı da sunuyor. Hunter Studio tarafından geliştirilen Lost Castle, oyuncuları zindanlarla dolu bir dünyaya sürüklüyor. Fantastik bir RPG beat'em up türündeki yapım, dört oyuncuya kadar co-op deneyimi de vadediyor.

Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulaması üzerinden oturum açın.

Adım: "Doki Doki Literature Club Plus" ve "Lost Castle" sayfasına girin.

Adım: Sağ taraftaki satın alma butonuna tıklayın.

Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

Hem Doki Doki Literature Club Plus hem de Lost Castle, 15 Şubat'a kadar Epic Games Store'da ücretsiz olacak. Oyunu kütüphaneye ekledikten sonra istediğiniz zaman indirebilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Epic Games Oyun Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

LA Lakers Denver Nuggets NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 9 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! Milwaukee Bucks Minnesota TW NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 9 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI | Hadisli Cuma mesajı! En güzel resimli cuma mesajları! EN İYİ CUMA MESAJLARI: Whatsapp, Facebook Ayetli, resimli, kısa Cuma mesajları! Cuma mesajları, resimli Cuma mesajları! Kısa Cuma mesajları En yeni Cuma mesajları neler? Kısa, ayetli ve anlamlı Cuma mesajları hangisi? Pakistan seçimleri kim kazandı, sonuç ne oldu 2024? 9 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 9 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Metin Akdülger kimdir? Metin Akdülger hayatı ve biyografisi! Metin Akdülger kaç yaşında, nereli? 9 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 9 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 9 Şubat Cuma Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango kazanan rakamlar! Milli Piyango sorgulama ekranı! 9 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 9 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title