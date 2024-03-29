Epic Games Store'da Bu Hafta Ücretsiz Oyun: Islets
En popüler dijital oyun mağazalarından Epic Games Store, son birkaç yıldır her hafta düzenli olarak bir veya birden fazla oyunu ücretsiz hale getiriyor. Böylelikle milyonlarca yeni kullanıcı kazanan kazanan platform, bu hafta da geleneği sürdürdü. İşte Epic Games Store 28 Mart ücretsiz oyunu…
Epic Games Store 28 Mart ücretsiz oyunu
Epic Games Store, geçtiğimiz haftalarda Call of the Wild: The Angler ve Invincible Presents: Atom Eve oyunlarını ücretsiz dağıtarak dikkat çekmeyi başarmıştı. Platform, bu hafta içinse bir macera oyununu bedava hale getirdi.
Epic Games Store, Islets adlı bir macera oyununu ücretsiz hale getirdi. Platform oyunlarını sevenlerin mutlaka göz atması gereken bu yapımı 4 Nisan 18.00'e kadar kalıcı olacak şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
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Islets oyununa ücretsiz olarak sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;
Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulamasına giriş yapın.
Adım: "Islets" sayfasına girin.
Adım: Sağ taraftaki satın alma (0 TL) butonuna tıklayın.
Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.
Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.
Islets sistem gereksinimleri
2022'de Kyle Thompson tarafından piyasaya sürülen Islets, bir platform oyunudur. Oyuncular, söz konusu bu yapımda adaları bir araya getirmeye çalışan cesur bir fare olan Iko'yu yönetiyorlar. Hem karada hem de gökyüzünde yolculuk eden Iko, amacına ulaşabilmek için adalar arasında gemisiyle seyahat ederken karşısına çıkan düşmanları yenmek için mücadele ediyor.
Islets sistem gereksinimleri şu şekilde;
GereksinimMinimumÖnerilenİşletim Sistemi: Windows 7Windows 10İşlemci: Intel Pentium E2180 (2 * 2000), AMD Athlon Dual Core 4450e (2 * 2300), veya eşdeğerIntel Core i3-3240 (2 * 3400), AMD A8-3850 (4 * 2900), veya eşdeğerRAM: 4 GB RAM8 GB RAMEkran KartıGeForce GT 220 (1024 MB) ya da Radeon HD 4650 (1024 VRAM)GeForce GT 640 (2048 VRAM) ya da Radeon R7 250 (2048 VRAM)DirectX: Sürüm 9.0Sürüm 9.0Depolama: 1 GB kullanılabilir alan1 GB kullanılabilir alan