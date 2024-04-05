En popüler dijital oyun mağazalarından Epic Games Store, son birkaç yıldır her hafta düzenli olarak bir veya birden fazla oyunu ücretsiz hale getiriyor. Böylelikle milyonlarca yeni kullanıcı kazanan platform, bu hafta da geleneği sürdürdü. İşte Epic Games Store 4 Nisan ücretsiz oyunları…

Epic Games Store 4 Nisan – 11 Nisan ücretsiz oyunları

Geçen hafta Islets adlı düşük sistem gereksinimli bir macera oyununu ücretsiz dağıtan Epic Games Store, bu hafta iki oyunu birden bedava hale getirdi. Söz konusu bu yapımlar, Thief ve The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition.

Steam üzerinden almaya kalktığınızda 2 bin TL'den fazla ödemeniz gerekecek Thief ve The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition oyunlarına Epic Games Store aracılığıyla 11 Nisan saat 18.00'e kadar hiçbir ücret ödemeden sahip olabilirsiniz. Sonsuza kadar kütüphanenize kalacağını belirtelim.

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Thief, adından da anlayabileceğiniz üzere bir hırsızlık yapma oyunu. The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition ise uzay macerası sevenlere hitap ediyor. Söz konusu bu uzay oyunu, 25 Aralık 2023'te de ücretsiz dağıtılmıştı.

Epic Games Store'da ücretsiz hale getirilen oyunlara sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Epic Games Store web sitesine ulaşın veya masaüstü uygulamasını başlatın.

2. Adım: "The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition" ve "Thief" oyunlarının sayfalarına ulaşın ve sepete ekleyin.

3. Adım: Son olarak Sepet sayfasına girin ve ödeme işlemini –0 TL olarak gözükecektir– tamamlayın.

4. Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Thief sistem gereksinimleri

ÖzellikMinimumÖnerilen İşletim Sistemi: Windows VistaWindows 7, Windows 8İşlemci: Yüksek performanslı çift veya dört çekirdekliAMD FX 8000 serisi / Intel i7 CoreRAM: 4 GB4 GBEkran Kartı: AMD Radeon 4800 serisi / Nvidia GTS 250AMD Radeon HD R9 / Nvdia GTX 660Depolama: 20 GB kullanılabilir alan20 GB kullanılabilir alanDirectX: Sürüm 10Sürüm 11

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition sistem gereksinimleri