Üye Girişi
Haberler

Epic Games Store 4 Nisan Ücretsiz Oyunları

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

En popüler dijital oyun mağazalarından Epic Games Store, son birkaç yıldır her hafta düzenli olarak bir veya birden fazla oyunu ücretsiz hale getiriyor. Böylelikle milyonlarca yeni kullanıcı kazanan platform, bu hafta da geleneği sürdürdü. İşte Epic Games Store 4 Nisan ücretsiz oyunları…

Epic Games Store 4 Nisan – 11 Nisan ücretsiz oyunları

Geçen hafta Islets adlı düşük sistem gereksinimli bir macera oyununu ücretsiz dağıtan Epic Games Store, bu hafta iki oyunu birden bedava hale getirdi. Söz konusu bu yapımlar, Thief ve The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition.

Steam üzerinden almaya kalktığınızda 2 bin TL'den fazla ödemeniz gerekecek Thief ve The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition oyunlarına Epic Games Store aracılığıyla 11 Nisan saat 18.00'e kadar hiçbir ücret ödemeden sahip olabilirsiniz. Sonsuza kadar kütüphanenize kalacağını belirtelim.

Amazon Prime Gaming nisan ayı oyunları açıklandı!

Thief, adından da anlayabileceğiniz üzere bir hırsızlık yapma oyunu. The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition ise uzay macerası sevenlere hitap ediyor. Söz konusu bu uzay oyunu, 25 Aralık 2023'te de ücretsiz dağıtılmıştı.

Epic Games Store'da ücretsiz hale getirilen oyunlara sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Epic Games Store web sitesine ulaşın veya masaüstü uygulamasını başlatın.

2. Adım: "The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition" ve "Thief" oyunlarının sayfalarına ulaşın ve sepete ekleyin.

3. Adım: Son olarak Sepet sayfasına girin ve ödeme işlemini –0 TL olarak gözükecektir– tamamlayın.

4. Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Thief sistem gereksinimleri

ÖzellikMinimumÖnerilenİşletim Sistemi: Windows VistaWindows 7, Windows 8İşlemci: Yüksek performanslı çift veya dört çekirdekliAMD FX 8000 serisi / Intel i7 CoreRAM: 4 GB4 GBEkran Kartı: AMD Radeon 4800 serisi / Nvidia GTS 250AMD Radeon HD R9 / Nvdia GTX 660Depolama: 20 GB kullanılabilir alan20 GB kullanılabilir alanDirectX: Sürüm 10Sürüm 11

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition sistem gereksinimleri

ÖzellikMinimumÖnerilenİşletim Sistemi: Windows 10 64-bitWindows 10 64-bitİşlemci: Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 5 1600Intel Core i7-8700 veya AMD Ryzen 5 3600RAM: 12 GB16 GBEkran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 590NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti / NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMF Radeon RX 6700 XTDepolama: 62 GB kullanılabilir alan62 GB kullanılabilir alan

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Epic Games Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Şeker Bayramı ne zaman? Şeker Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor 2024? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Angelina Jolie, Brad Pitt'ten şiddet mi gördü? Angeline Jolie dayak mı yedi? Brad Pitt ve Angelina Jolie boşandı mı? Kuran-ı Kerim'i yakan kişi tutuklandı mı? Nerede tutuklandı, ne oldu? İnci Taneleri bu hafta yok mu? İnci Taneleri dizisi bu hafta yayınlanacak mı? İnci Taneleri neden yok? 2024 BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ? Ramazan Bayramında ücretsiz olan otoyollar! SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK? Seçim 2024 sandık görevlileri ne kadar alacak? Ardahan'da yeniden seçim yapılacak mı? Hangi illerde yerel seçim tekrarlanacak? SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? Fenerbahçe- Galatasaray Süper Kupa maçı nerede, ne zaman oynanacak? Dadı Meryem cinsiyet mi değiştirdi? Esra Erol'daki DADI MERYEM ERKEK mi çıktı? Dadı Meryem olayı ne? Erdoğan seçimin faturasına kimlere kesti? Listede hangi bakanlar var? Dikkat çeken isimler! KADİR GECESİ DUASI OKUNUŞU! Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi okuduğu dua hangisi? Arapça okunuşu ve meali... KADİR GECESİ MESAJLARI 2024 CUMA MESAJLARI RESİMLİ | En güzel, kısa, ayetli Cuma mesajları! Kadir Gecesi cuma mesajı! Cuma namazı kaç dk? Cuma namazı ne kadar, kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman biter?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title