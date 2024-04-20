Epic Games, Geliştiricilere Zam Sinyali Verdi

Steam'in dolar kuruna geçmesinden sonra makul fiyatları ile oyunseverlerin gönlünde taht kurmaya başlayan Epic Games, geçtiğimiz saatlerde bazı geliştiricilere zam sinyali veren bir mail gönderdi. Birçok oyuncuda büyük bir şok etkisi yaratan bu gelişmenin, resmiyet kazandığı takdirde önümüzdeki dönemde Türk oyun sektörünü nasıl etkileyeceği merak ediliyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Epic Games kullanıcılarını zam endişesi sardı!

Bazı oyuncular ise enflasyon gibi faktörleri göz önüne alarak Epic Games'in aldığı bu karara hak vermiş durumda. Gönderilen mail, geliştiriciler zam yapmak istemese de kurlarda gözle görülür bir oynama yaşandığı takdirde oyunların fiyatının artabileceğini gösteriyor.

Duyulmasının ardından oyun fanlarını ayağa kaldıran mailin ilk paragrafı şu şekilde:

"Epic Games Store, dünyanın dört bir yanında bulunan kullanıcılarıyla geniş bir kitleye ulaşıyor. Ürünlerin farklı bölgelerde adil ve tutarlı bir şekilde fiyatlandırılmasını sağlamak amacıyla ortaklarımıza, ürün tekliflerine özel önerilen bölgesel fiyat sınıfları sunuyoruz. Şu anda bu bölgesel fiyat sınıflarını, mevcut kuralları ve döviz kurlarını en iyi şekilde yansıtacak şekilde güncelliyoruz."

Zaten son dönemde döviz kurlarındaki oynama nedeniyle büyük bir zam endişesi yaşayan oyun tutkunlarının, bu haberle birlikte ihtiyaçları olan oyunları temin edebilmek adına büyük bir telaşa düştüğü görüldü. Birçok geliştiricinin istemeden de olsa zam yapmak zorunda kalacağı öngörülürken, bu durumun Epic Games'in oyun satışlarını da kaçınılmaz olarak düşürmesi bekleniyor. Yaşanan bu talihsiz gelişmenin, günün sonunda Türkiye'deki oyun sektörü için hayırlı olmasını umuyoruz.

Epic Games, sevilen online oyunu ücretsiz veriyor!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Epic Games yeni fiyat politikasıyla iyi bir satış başarısı yakalayabilir mi? Siz Epic platformu üzerinden güncel olarak hangi oyunları oynuyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.