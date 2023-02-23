Epic Games, 150 TL değerindeki oyunu bedava veriyor!

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu! 150 TL değerindeki yapım, oyuncular tarafından beğenilmedi.

Dünyanın en popüler dijital platformlarından Epic Games, uzun bir süredir ücretsiz oyun dağıtıyor. Oyuncular, her hafta düzenli olarak verilen yapımları herhangi bir ücret ödemeden kütüphanelerine ekleyebiliyor. Peki Epic Games bu hafta hangi oyunu bedava verdi?

Epic Games, Duskers'ı ücretsiz veriyor!

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu Duskers oldu. 149 TL değerindeki yapım, Misfits Attic tarafından geliştirildi ve 2016 yılında piyasaya sürüldü. Strateji ve simülasyon türünün önde gelenleri arasında yer alan oyun; hem Windows, hem de Linux ve hatta MacOS işletim sistemleri üzerinden oynanabilir.

Bilim kurgu hayranlarının dikkatini çeken Duskers'da, galaksiler arasında seyahat yapan bir drone operatörünü canlandıracaksınız. Bu macerada uzay boşluğuna salınan yüzlerce enkazın içerisine drone ile girerek akıt, yakıt ve bilgisayar parçaları toplamanız gerekiyor. Yaşamınızı bu şekilde sürdürüyorsunuz. Tabii bu süreçte dronelerinizi kaybederseniz, hayatta kalmak sizin için zorlaşacak.

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Duskers'ı 2 Mart 2023 saat 19.00'a kadar kalıcı olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bunun için Epic Games'in internet sitesi veya masaüstü programı üzerinden hesabınıza giriş yapın. Sonrasında ise oyunun kendi sayfasına girin. Sağ taraftaki Yükle butonuna tıklayın ve işlemin tamamlanmasını bekleyin.

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Duskers sistem gereksinimleri

Windows

İşletim sistemi: Windows XP+

İşlemci: SSE2 talimat setini desteklemesi yeterli

Ekran kartı: DX9 desteklemesi yeterli

Depolama: 200 MB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 9.0

MacOS

İşletim sistemi: Mac OS X 10.8+

İşlemci: SSE2 talimat setini desteklemesi yeterli

Depolama: 200 MB kullanılabilir alan

Linux

İşletim sistemi: Ubuntu 12.04 veya üstü / SteamOS+

İşlemci: SSE2 talimat setini desteklemesi yeterli

Depolama: 200 MB kullanılabilir alan

Peki sizler Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu hakkında neler düşünüyorsunuz? Duskers, beklentilerinizi karşıladı mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.