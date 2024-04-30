Elektrikli otomobiller çağımızın trendleri arasında. Birçok marka bu alana yatırımlar yapmaya devam ederken altyapı konusunda da çalışmalar yapılıyor. Ancak tüm bunlara rağmen kullanıcılar elektrikli otomobillerin menzillerinden şikayetçi. Peki en uzun menzile sahip elektrikli otomobiller hangileri? İşte sizin için hazırladığımız "En uzun menzile sahip elektrikli otomobiller!" listesi…

En uzun menzile sahip elektrikli otomobil hangisi? İşte en uzun menzile sahip elektrikli otomobiller listesi!

Elektrikli otomobil dönemin trendleri arasında yerini aldı. Özellikle birçok kullanıcı bu yeni teknolojiyi deneyimlemek ve bir elektrikli otomobil sahibi olmak istiyor. Ancak iş otomobillerin menzillerine geldiğinde bu istekler biraz daha erteleniyor diyebiliriz.

Konuyla ilgili olarak birçok kullanıcı elektrikli otomobillerin şehir içi mesafeler için oldukça ideal ancak konu uzun yola çıkmak olduğundaysa tam bir dert olduğunu belirtiyor. 400 kilometreye kadar olan mesafelerde menzil sorunları pek fazla yaşanmasa da iş 700-1000 kilometrelik mesafelerde değişiyor.

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Çinli üreticiler 1000 kilometre menzilleri gündemlerine almış durumdalar. Ancak Avrupalı üreticilerden henüz bu kadar iddialı bir çıkış yok. Peki şu an seri üretimde bulunan en uzun menzile sahip elektrikli otomobil hangisi? İşte litemiz:

Lucid Air – 830 KM

Mercedes EQE – 660 KM

Tesla Model S – 651 KM

Mercedes EQS Heritage Edition 580 4MATIC – 649 KM

Ssangyong Torres EVX Standart – 635 KM

BMW İX xDrive 50 – 630 KM

Ford Mustang Mach-E RWD Extended Range – 610 KM

Ford Mustang Mach-E – 600 KM

BMW İ7 Pure Exellence xDrive60 – 590 KM

BMW İ4 eDrive 40 – 590 KM

BMW İ5 M Sport eDrive40 – 582 KM

Hyundai Ioniq 6 – 580 KM

Tesla Model 3 – 576 KM

Rivian R1S – 566 KM

Mercedes EQS – 563 KM

Tesla Model X Long Range – 560 KM

GMC Hummer EV Edition 1 – 560 KM

Rimac Nevera – 550 KM

Cupra Born 77 – 548 KM

Audi Q8 e-tron Advanced 55 Quattro – 542 KM

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