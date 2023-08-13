Artan kur ve vergilerle birlikte kullanıcılar bir otomobil veya motosiklet alma konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. İşte sizin için en ucuz elektrikli scooter modelleri ve fiyatları...

Artan kur ve vergilerle birlikte kullanıcılar bir otomobil veya motosiklet alma konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Artan fiyatların dışında bakım masrafları, otopark masrafları üzerine bir de eklenen yoğun trafik işleri daha da zora sokuyor. Peki tüm bunlara bir alternatif var desek? İşte sizin için en ucuz elektrikli scooter modelleri ve fiyatları…

En ucuz elektrikli scooter modelleri ve fiyatları!

Öncelikle bir otomobil veya motosiklet yerine neden elektrikli scooter tercih etmelisiniz onunla başlayalım. İlki bu arkadaşların ekstra vergi veya yüksek yakıt fiyatları gibi dertlerinin olmamaları. İkincisi toplu taşıma içerisinde rahatça taşıyabilmeniz ve gerekli anlarda yolculuğunuza toplu taşıma araçlarını da ekleyerek daha hızlı bir şekilde gideceğiniz yere varabilmeniz.

Şöyle düşünün İstanbul Fatih'ten Beşiktaş Meydan'a gitmek istiyorsunuz. Tek vasıtayla gitmek isterseniz otobüs, iki veya daha fazlasıyla gitmek isterseniz tramvay otobüs veya metrobüs otobüs ile gidebilirsiniz. Bu da yaklaşık minimum 1 saatinizi alması demek. Ancak scooterınız yanınızdaysa otobüsle trafiğin açık olduğu noktaya kadar gidip yolun tıkandığı yerden scooter ile devam ederseniz 1 saatten çok daha kısa sürede ulaşabilirsiniz. Peki bu scooterların fiyatları ne kadar? İşte listemiz.

1- Xiaomi

Mi Electric Scooter 1S 12 bin 229 TL

Xiaomi Electric Scooter 3 Lite 16 bin 499 TL

2- ONVO

Onvo OV-007 Elektrikli Scooter 9-11 bin TL

Onvo OV-011 Elektrikli Scooter 17.5-20 bin TL

Onvo OV-012 Offroad Elektrikli Scooter 18-25 bin TL

3- RKS

RKS A3 Elektrikli Scooter 9 bin 416 TL

RKS S11 Elektrikli Scooter 11 bin 536 TL

4- Segway

Ninebot E2 250W Elektrikli Scooter 10.5-12 bin TL

Ninebot D38e 350W Elektrikli Scooter 13.5-15 bin TL

Ninebot F2 350W Elektrikli Scooter 15.5-17 bin TL

Ninebot F2 Pro 450W Elektrikli Scooter 19.5-21 bin TL

5- Navee

V40 350W Elektrikli Scooter 14.5-17 bin TL

V50 500W Elektrikli Scooter 16.5-18 bin TL

N65 500W Elektrikli Scooter 18.5- 20 bin TL

Türkiye'de satılan en ucuz 50 CC motosikletler!

Listemizde yer alan modeller Türkiye'de en çok tercih edilen ve teknoloji marketlerinde bulabileceğiniz elektrikli scooter modelleridir. Haberimiz 12 Ağustos 2023 tarihinde yazılmıştır. Verilen fiyatlar 12 Ağustos 2023 tarihindeki güncel fiyat listeleri ve açık pazar yerlerindeki ortalama fiyat değerleri baz alınarak yazılmıştır.