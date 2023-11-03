Elon Musk: Yapay zeka, uygarlığı yok etme potansiyeline sahip

Yapay zeka günlük hayatımızın bir parçası olurken, güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor. Elon Musk, yapay zekanın 'uygarlığı yok etme' potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Yapay zeka günlük hayatımızın bir parçası olurken, güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor. Daha önce birçok defa uyarıda bulunan Elon Musk, son röportajında ise oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Musk, yapay zekanın "uygarlığı yok etme" potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Elon Musk: Yapay zeka, en zeki kişiden bile daha zeki

Elon Musk, yapay zekadan kaynaklanan riskleri en aza indirmeyi amaçlayan xAI adlı bir yapay zeka şirketinin sahibi. Henüz resmi bir ürün tanıtılmamış olsa da, ünlü milyarderin birçok açıklaması yapay zekayla ilgili endişe verici düzeyde.

Musk verdiği son röportajda, yapay zekanın uygun şekilde yönetilmediği takdirde uygarlığı yok etme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Twitter ve Tesla CEO'su, bu teknolojilerin geliştirilmesiyle yakından ilgileniyor ancak faydalı bir gelecek sağlayıp sağlamayacağından emin değil.

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Musk yaptığı açıklamada, "Yapay zeka, örneğin yanlış yönetilen uçak tasarımından veya üretim bakımından veya kötü araba üretiminden daha tehlikelidir. Çünkü potansiyel olarak -bu olasılık ne kadar küçük olursa olsun- uygarlığı yok etme potansiyeline sahip" dedi.

Musk'ın xAI girişimi ise bu endişeleri doğrudan ele almayı amaçlıyor. DeepMind, OpenAI, Google ve Microsoft gibi şirketlerden üst düzey araştırmacıları ve mühendisleri ekibe dahil eden Musk; xAI ile fizik, kozmoloji ve insan varoluşu araştırmak istiyor.

Tesla CEO'su ayrıca düzenleyicilerin harekete geçmesi gerektiğini bildirdi. "Bir düzenleyici kurumun yapay zeka hakkında bilgi arayan, ardından sektörden görüş isteyen ve kural koyma önerisinde bulunan bir grup olması gerekiyor" dedi.

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