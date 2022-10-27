Elon Musk, Twitter çalışanlarını işten çıkaracak mı?

Son yıllarda internet dünyasına damga vuran en büyük gelişmelerden birisi de, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak istemesi oldu. Satın almak istemesi diyoruz, zira iki taraflı anlaşmazlıklar nedeniyle Twitter'ın satışı başlı başına bir karmaşaya dönüştü. Birçok kişi satın almanın iptal edileceğini düşünürken, Musk geçtiğimiz günlerde kendi hesabında Twitter genel merkezine giriş yaparken bir video paylaştı.

Bloomberg News tarafından paylaşılan bilgilere göre, bu hafta yani Cuma gününe kadar Twitter'ın satışı resmi olarak tamamlanacak ve Elon Musk'ın kontrolüne geçmiş olacak. Tabi bu süreçte bazı iddialar ortaya atıldı, bunlardan birisi de Musk'ın Twitter çalışanlarını yüzde 75 oranında azaltacağı iddiası oldu.

Dev anlaşma tamamlanıyor! Elon Musk Twitter genel merkezinde

Elon Musk, Twitter çalışanlarına karışmayacak: Kısmen!

Çalışanların yüzde 75'nin işten çıkaracağı iddiası birden fazla kaynak tarafından yalanlanırken, kısmen doğru olduğu da söyleniyor. Kısmen doğru olduğunun söylenme nedeni Musk'ın bazı çalışanları işten çıkaracağına kesin gözüyle bakılması ve bazı çalışanların da istifasını sunacağının beklenmesi.

Yani çalışanları doğrudan işten çıkarma planı yok, ancak birçok çalışanın ayrılması bekleniyor.

Mart ayında Tesla çalışanlarına gönderdiği bir notta uzaktan çalışmanın artık kabul edilemez olduğunu belirtmesi nedeniyle oldukça eleştirilen Musk birçok çalışanın gözünde baskıcı bir patron. Twitter, koronavirüsün ortaya çıktığı 2020 yılının başından bu yana evden ve hibrit çalışma sistemi uyguluyor.

Musk'ın Twitter'ı satın alması sonrasında alacağı ilk kararlardan birisinin ofisten çalışmayı zorunlu hale getirmek olacağı belirtiliyor. Bu adımın atılması, bazı çalışanların istifasını sunmasına neden olacak.

Daha da kötüsü istifa edecek kişilerin en yetenekli ve başka bir yerde kolayca iş bulacak kişiler olması.

Özetlemek gerekirse, Musk satın alma sürecini tamamladığında Twitter'da hareketli günler yaşanacak.