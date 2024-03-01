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Elon Musk, OpenAI ve CEO'su Sam Altman'a dava açtı: Yapay zeka geliştirme amaçlarından saptı

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Elon Musk, OpenAI ve CEO'su Sam Altman'a karşı dava açtı. Musk, OpenAI'nın insanlığın yararına yapay zeka geliştirmek yerine, Microsoft ile yakınlaşarak şirketin hedeflerini değiştirdiğini ve kar odaklı bir yapıya dönüştüğünü iddia ediyor. Ayrıca, OpenAI'nın kuruluş anlaşmasına aykırı davrandığını ve teknolojiyi halka açık hale getirmediğini belirtiyor. Davanın bir diğer noktası ise Microsoft'un, OpenAI'nın Yapay Genel Zeka (AGI) teknolojisine dair hak iddiası.

Elon Musk, OpenAI ve CEO Sam Altman'a karşı dava açtı. Bu dava, OpenAI'ın başlangıçtaki amacının, yani insanlığın yararına yapay zeka geliştirmenin yerine Microsoft ile yakın ilişki kurarak şirketin hedeflerini değiştirdiği iddiasını içeriyor. Musk, OpenAI'nın, girişimcilikten çok kar odaklı bir yapıya dönüştüğünü ve açık kaynaklı yapay genel zeka (AGI) teknolojisini özel tutmaya başladığını ileri sürüyor. Ayrıca, OpenAI'nın kuruluş anlaşmasına aykırı davrandığını ve teknolojiyi halka açık hale getirmediğini belirtiyor.

Musk'ın iddialarına göre, Microsoft ile yakınlaşma süreci, AGI'nın ticarileştirilmesi yönünde bir adım olarak algılanabilir. Bu durum, teknolojinin kamusal yarar yerine özel kazançlar için kullanılması anlamına geliyor. Musk, OpenAI yönetiminin artık teknolojiyi destekleyen ve anlayan bilim insanlarından oluşmadığını ve AGI ve yapay zeka kamu politikasında yetersiz teknik bilgiye sahip olduğunu savunuyor.

Davanın diğer bir noktası da Microsoft'un, OpenAI'nın AGI teknolojisine dair hak iddiası. Microsoft'un GPT-4 üzerindeki haklarını korumaya çalıştığı ve bu durumun teknolojinin özel ve karlı hale getirilmesini teşvik ettiği öne sürülüyor. Musk, Altman'ın görevden alınmasının Microsoft'un etkisiyle gerçekleştiğini ve AGI'nın ticarileştirilmesini engellemek için mücadele ettiğini ileri sürüyor.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Teknoloji

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